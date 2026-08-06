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MotoGP | GP Gran Bretagna: Conferenza Stampa in DIRETTA

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì dalle 12:00

di Jessica Cortellazzi6 Agosto, 2026
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Diretta Conferenza Stampa MotoGP Silverstone –

Amici di Motorionline, ben ritrovati! Dopo la pausa estiva, la MotoGP torna in azione sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna! Siamo in attesa di collegarci con l’Outernet di Londra dove, in via del tutto eccezionale, si disputerà la Conferenza Stampa. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 12:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Silverstone dalle 12

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