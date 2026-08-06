MotoGP | GP Gran Bretagna: le scelte Michelin per Silverstone

Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026 – Dopo la tradizionale pausa estiva di quattro settimane, i protagonisti della MotoGP tornano in pista. Anche le squadre Michelin Motorsport sono di nuovo operative, pronte per una seconda parte di stagione che si preannuncia entusiasmante.

Costruito su un’ex base della Royal Air Force, il circuito di Silverstone gode di una posizione geografica privilegiata: circa un’ora a sud di Birmingham e un’ora e mezza a nord di Londra. Le sue tribune possono accogliere fino a 160.000 spettatori. Il tracciato originale fu creato nel 1947 da un gruppo di appassionati di Motorsport, prima di ospitare il suo primo Gran Premio motociclistico nel 1977.

Oggi Silverstone misura 5,9 km e presenta otto curve a sinistra e dieci a destra. È il circuito più lungo del calendario, oltre che uno dei più veloci. Le numerose rettilinee, alcune lunghe fino a 770 metri permettono alle moto di avvicinarsi ai 340 km/h, mentre le sequenze di curve molto rapide impongono sollecitazioni significative sugli pneumatici.

Riasfaltato nel 2019, l’asfalto offre un livello di grip medio ed è relativamente poco abrasivo. L’usura degli pneumatici è quindi abbastanza semplice da gestire, ma le fasi di forte frenata mettono sotto stress l’anteriore. Al posteriore, invece, le accelerazioni violente e i lunghi periodi con il gas spalancato sottopongono la gomma a carichi elevati e ripetuti.

L’incognita principale resta il meteo. Sole, temperature e pioggia possono cambiare rapidamente in questa regione, anche nel pieno dell’estate. Le squadre Michelin Motorsport si sono comunque preparate a ogni eventualità, tenendo conto in particolare del cambio di data del Gran Premio, che nel 2025 si era disputato nella seconda metà di maggio.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Lo scorso anno abbiamo affrontato temperature dell’asfalto relativamente basse, con 24°C durante la Tissot Sprint e 28°C per il Gran Premio. Considerate le alte temperature che hanno interessato l’Europa per diverse settimane, e tenendo conto che agosto è generalmente più caldo di maggio, abbiamo deciso di passare da due a tre opzioni di pneumatici anteriori per coprire un ventaglio più ampio di condizioni. Le mescole disponibili sono le stesse utilizzate lo scorso anno. Al posteriore, invece, l’opzione Soft è stata evoluta, con una maggiore rigidità per gestire meglio temperature potenzialmente più elevate. La Medium, invece, mantiene le specifiche tecniche dello pneumatico utilizzato lo scorso anno.

Questi adattamenti non presentano particolari difficoltà, poiché conosciamo molto bene il circuito di Silverstone e disponiamo di una grande quantità di dati che ci permette di affinare con grande precisione la nostra allocazione di pneumatici. I nostri partner potranno quindi utilizzare il venerdì per valutare diverse combinazioni anteriore/posteriore in vista delle gare del weekend.

Il nostro obiettivo rimane quello di fornire lo pneumatico giusto al momento giusto. Riteniamo che le specifiche selezionate dal nostro catalogo MotoGP siano perfettamente adatte alle caratteristiche di Silverstone e alle condizioni che potremmo incontrare. Dovrebbero permettere ai piloti di sfruttare tutto il potenziale delle loro moto e, perché no, stabilire nuovi record.”

Per il Gran Premio di Gran Bretagna i partner Michelin potranno scegliere tra tre specifiche di Power Slick per l’anteriore, con mescole simmetriche Soft, Medium e Hard. Al posteriore, le opzioni Soft e Medium permetteranno ai piloti di privilegiare un livello di grip più elevato oppure una maggiore costanza di rendimento nel corso della gara. Gli pneumatici posteriori saranno asimmetrici, con il lato destro rinforzato per rispondere alle esigenze del maggior numero di curve in quella direzione.

In caso di pioggia, i partner Michelin avranno accesso alla gamma Power Rain, disponibile con le stesse specifiche, ma esclusivamente nelle mescole Soft e Medium.

Nel 2025, Fabio Quartararo ha stabilito il record assoluto del circuito durante le qualifiche, conquistando la pole position con un tempo di 1’57.233.

Il pilota francese è diventato il settimo poleman diverso in sette edizioni del Gran Premio disputate a Silverstone con pneumatici Michelin.

5/5 - (2 votes)