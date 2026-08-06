MotoGP | Silverstone confermato almeno fino al 2028

Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP – MotoGP e Silverstone hanno esteso la loro partnership fino al 2028, garantendo che il Gran Premio di Gran Bretagna rimanga nel calendario del FIM MotoGP World Championship anche per le stagioni 2027 e 2028.

L’annuncio arriva alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, confermando l’impegno a lungo termine di MotoGP e Silverstone verso uno degli appuntamenti più iconici del campionato e assicurando che il Regno Unito continui a rappresentare un mercato chiave per la disciplina.

Da quando MotoGP è tornata a Silverstone nel 2010, il circuito ha ospitato alcune delle gare più memorabili del campionato e accolto oltre 2 milioni di spettatori. Il GP britannico è riconosciuto come uno degli eventi sportivi di punta del Regno Unito e una vetrina per i piloti più veloci del mondo.

Il rinnovo dell’accordo riflette l’ambizione condivisa di MotoGP e Silverstone di continuare a elevare la qualità dell’evento, migliorare l’esperienza dei tifosi e ampliare il pubblico del campionato nel Regno Unito e oltre.

L’estensione arriva in un momento di forte slancio per MotoGP, con il campionato che continua ad attirare un pubblico globale in crescita, sia in pista sia attraverso i contenuti digitali, raggiungendo nuovi fan in tutto il mondo.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Group Rinnovo Silverstone

“Il Regno Unito ha una ricca tradizione nel motociclismo e rimane uno dei mercati più importanti per MotoGP. Da quando siamo tornati a Silverstone nel 2010, abbiamo costruito una partnership solida e insieme abbiamo offerto alcuni indimenticabili weekend di Gran Premio di Gran Bretagna. Silverstone offre un palcoscenico fantastico per MotoGP, undici vincitori diversi negli ultimi undici Gran Premi disputati sul circuito sono la prova della qualità, competitività e imprevedibilità delle gare qui. Questa estensione ci dà l’opportunità di continuare a investire nell’evento, rafforzare la nostra presenza nel Regno Unito e creare ancora più valore per i nostri fan, team, partner e promoter negli anni a venire.”

Dichiarazioni Stuart Pringle, CEO di Silverstone Rinnovo fino al 2028

“Questa estensione sottolinea il nostro impegno verso le competizioni a due ruote. Non si tratta solo di firmare un contratto; si tratta di riaffermare la nostra visione. Silverstone ha dimostrato la sua capacità di ospitare il vertice del motorsport globale — da MotoGP alla Formula 1 e al FIA World Endurance Championship.

Questa partnership rinnovata consolida il nostro ruolo come la casa indiscussa del racing internazionale d’élite nel Regno Unito. Estendere la nostra collaborazione è la conferma del nostro impegno condiviso nel offrire l’esperienza ad alta velocità definitiva ai tifosi britannici.”

Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno degli appuntamenti più storici del calendario MotoGP, e il nuovo accordo offre una base solida per MotoGP e Silverstone per continuare a investire nel suo successo a lungo termine.