MotoGP | GP Germania: le scelte Michelin per il Sachsenring

Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026 – La MotoGP dopo la gara di Assen e il weekend del World Ducati Week di Misano, torna in pista al Sachsenring per l’11esima tappa del Motomondiale 2026.

Situato a Hohenstein-Ernstthal, nello stato tedesco della Sassonia, il Sachsenring è il circuito più corto del calendario MotoGP, con una lunghezza di soli 3,671 km. È anche una delle più lente, con 13 curve, dieci delle quali sono a sinistra.

I suoi saliscendi creano una sfida spettacolare per i piloti, imponendo però richieste intense e quasi continue sulle gomme. Durante tutto il giro, le gomme sono costantemente sotto carico, con solo un breve rettilineo di 700 metri che offre qualche possibilità di raffreddamento.

Nel definire il pacchetto di pneumatici più adatto, gli ingegneri di Michelin Motorsport hanno anche tenuto conto di due caratteristiche chiave specifiche del Sachsenring, che ospita la MotoGP ogni anno dal 1998. Poiché il circuito è utilizzato relativamente poco durante l’anno, la superficie acquisisce gradualmente aderenza man mano che la gomma viene portata dalle moto durante le sessioni di prove del venerdì mattina.

Inoltre, le condizioni meteorologiche in questo periodo dell’anno sono spesso molto imprevedibili, causando significative fluttuazioni di temperatura. Nel 2025, le condizioni calde e asciutte del venerdì hanno offerto condizioni ideali per lo sviluppo e hanno portato a un nuovo record assoluto sul giro. Il sabato, però, è stato dominato da forti piogge, permettendo a Michelin di mostrare le prestazioni della sua Power Rain prima che tornasse il bel tempo per il Gran Premio di domenica.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Il Sachsenring è senza dubbio uno dei circuiti più impegnativi della stagione dal punto di vista delle gomme. Oltre al fatto che si gira in senso antiorario, è soprattutto il tracciato stesso a creare questa grande sfida. Tra le curve 4 e 10, le moto affrontano solo curve a sinistra. Di conseguenza, il lato destro della gomma ha tempo per raffreddarsi prima di entrare nella Curva 11 (la famosa “Waterfall”, ndr), una lunga discesa a destra che improvvisamente impone pesanti carichi sulla gomma. È una sezione estremamente delicata dove solo pneumatici specificamente sviluppati per questo tipo di sfida possono offrire il livello di prestazioni richiesto. Grazie all’esperienza accumulata in questo circuito, abbiamo scelto un pacchetto pneumatici perfettamente adatto alle sue esigenze. Queste sono esattamente le situazioni in cui i piloti hanno bisogno della massima fiducia, e noi saremo lì per fornire loro la gomma giusta al momento giusto.”

Per il Gran Premio di Germania Liqui Moly, Michelin fornirà ai suoi partner tre specifiche asimmetriche di pneumatici anteriori Power Slick (Soft, Medium e Hard) e due asimmetrici posteriori (Soft e Medium). Questa assegnazione è stata progettata per coprire l’intera gamma di condizioni del tracciato e variazioni di temperatura previste durante il fine settimana.

In caso di pioggia, la gamma Power Rain sarà disponibile in mescole morbide e medie sia anteriori che posteriori, utilizzando la stessa struttura. È estremamente insolito che sia gli pneumatici anteriori che quelli posteriori presentino design asimmetrici. Questo avviene solo quattro volte durante la stagione (a Goiânia in Brasile, Phillip Island in Australia, Sachsenring in Germania e Valencia in Spagna), su un totale di 22 Gran Premi.

Tuttavia, date le eccezionali esigenze del Sachsenring e della sua distribuzione delle curve, era essenziale rinforzare il lato destro sia delle gomme anteriori che posteriori. La spalla destra di ogni pneumatico presenta anche una mescola più morbida, garantendo prestazioni costanti durante i cambiamenti di direzione particolarmente impegnativi.

5/5 - (2 votes)