MotoGP | Gp Germania Prove Libere 1: Fernandez precede Marc Marquez

MotoGP Prove Libere 1 Gp Germania Sachsenring – I piloti della MotoGP sono tornati in pista al Sachsenring per l’undicesima tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Germania, giro di boa della stagione.

Il più veloce alla fine delle prove libere è stato Raul Fernandez che sfruttando la gomma nuova all’anteriore ha portato al comando la sua Aprilia RS-GP26 con il crono di 1:20.829.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha preceduto il vero mattatore di questa pista, Marc Marquez, secondo a soli 0.051s e con gomme usate di ben 20 giri. Il nove volte iridato che al Sachsenring vanta 9 vittorie di cui 8 consecutive, è anche scivolato alla curva 3 senza conseguenze.

Il #93 della Ducati è davanti ad un’altra Desmosedici GP 26, quella del Pertamina Enduro VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio, anche lui con gomme usate.

“Diggia” che ha chiuso a 0.107s dalla vetta ha preceduto due piloti che a fine sessione hanno messo la gomma nuova, Joan Mir con la Honda e Jack Miller con la Yamaha Pramac.

Sesto tempo per la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez. Il #73 della casa di Borgo Panigale è seguito dalla Yamaha Factory di Alex Rins (anche lui con gomme nuove a fine turno, ndr).

Marco Bezzecchi con la prima della Aprilia del Team Factory è ottavo, davanti alla seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Franco Morbidelli.

L’italo-brasiliano è caduto alla curva tre come Marc Marquez, la sua Desmosedici ha preso una buca che è in traiettoria vicino al cordolo perdendo il controllo della sua Ducati.

Una curva che poteva “tradire” anche Pecco Bagnaia che invece è riuscito a “tenere” la sua Ducati Desmosedici GP 26. Il tre volte iridato ha però chiuso nelle retrovie, esattamente in 19esima posizione a 0.936s dalla vetta.

Davanti a lui Jorge Martin con l’Aprilia Factory, decimo, le KTM di Maverick Vinales (caduto alla curva 11, la famigerata “Waterfall”, prima curva a destra dopo tante a sinistra e già in passato teatro di spettacolari cadute, ndr), Pedro Acosta, Brad Binder e del nostro Enea Bastianini e le Yamaha di Fabio Quartararo e Toprak Razgatlioglu.

Il vincitore di Assen Ai Ogura ha chiuso 17esimo, davanti al rookie Honda LCR Diogo Moreira, al sopracitato Bagnaia, a Luca Marini (Honda Factory) e Cal Crutchlow, con quest’ultimo che sostituisce ancora il convalescente Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR di Lucio Cecchinello.

5/5 - (6 votes)