MotoGP | GP Misano Preview, Morbidelli: “L’atmosfera è magica”

Franco Morbidelli arriva a Misano con grande entusiasmo e la voglia di confermare i progressi mostrati nelle ultime gare. Nonostante le difficoltà incontrate ad Aragon, il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha evidenziato un buon potenziale, che punta a esprimere pienamente sulla sua pista di casa. Proprio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, nel 2020, Morbidelli ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP, mentre lo scorso anno ha aggiunto al proprio palmarès anche un terzo posto nella Sprint.

Il pilota italo-brasiliano occupa attualmente la sedicesima posizione nella classifica generale con 53 punti, ma guarda al weekend romagnolo con fiducia, forte della grande quantità di dati raccolti sul tracciato. Oltre all’esperienza maturata nelle precedenti gare, Morbidelli può contare anche sul lavoro svolto al World Ducati Week e nei test disputati nel corso della stagione, elementi che potrebbero rivelarsi preziosi per trovare rapidamente il giusto set-up e sfruttare al meglio il potenziale della sua moto.

L’obiettivo è dunque quello di vivere un fine settimana completo e senza intoppi, trasformando il potenziale mostrato nelle ultime uscite in un risultato concreto. E davanti al pubblico di casa, per Morbidelli, le motivazioni non possono che essere ancora maggiori.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Preview GP Misano

“Misano è sempre stupenda, l’atmosfera è magica e il pubblico di casa è sempre speciale. Noi arriviamo sulla nostra pista di casa decisamente carichi perché ad Aragon avevamo un buon potenziale. Purtroppo non abbiamo potuto concretizzarlo, ma puntiamo a rifarci questo fine settimana. L’obiettivo sarà quello di fare un weekend pulito, sarà importante cercare di avere il massimo da tutto e fare un ottimo lavoro perché, insieme al Brasile, questa è la gara più importante per me”