MotoGP | Ufficiale: Nicolò Bulega arriva in VR46: “È un sogno”

Nicolò Bulega sarà un pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team nella stagione 2027 di MotoGP. Dopo una straordinaria crescita nel Mondiale Superbike, il pilota italiano è pronto a compiere il grande salto nella classe regina, raccogliendo l’eredità di Franco Morbidelli nel team di Valentino Rossi.

L’operazione era ormai nell’aria da tempo e nelle ultime ore ha trovato anche un’ulteriore conferma con l’annuncio di Aruba.it Racing – Ducati, che ha comunicato la conclusione della collaborazione con Bulega al termine della stagione 2026 di WorldSBK. Il pilota italiano lascerà dunque la squadra con cui ha costruito uno dei percorsi più importanti della sua carriera.

Bulega lascia Aruba dopo cinque anni

Il rapporto tra Bulega e Aruba.it Racing – Ducati era iniziato nel 2022, quando il pilota italiano era approdato nel Mondiale Supersport. Un anno più tardi è arrivato il titolo mondiale, prima del passaggio in Superbike nel 2024.

Anche in WorldSBK Bulega ha saputo imporsi immediatamente ai vertici, chiudendo le ultime due stagioni al secondo posto nel campionato e confermandosi tra i grandi protagonisti della categoria.

Il 2026 ha rappresentato però la consacrazione definitiva. I numeri ottenuti finora raccontano una stagione straordinaria, con 26 vittorie e un secondo posto nelle prime 27 gare disputate, risultati che hanno rafforzato ulteriormente la candidatura del pilota italiano al salto in MotoGP.

Aruba ha salutato Bulega sottolineando il valore del percorso compiuto insieme e lasciando un ultimo obiettivo da raggiungere prima della separazione: conquistare il titolo mondiale Superbike.

La nuova sfida con VR46

Dal 2027 Bulega sarà quindi chiamato ad affrontare una sfida completamente diversa. Il passaggio in MotoGP rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nel paddock del Motomondiale e proseguito attraverso Moto3, Moto2 e Superbike.

Il pilota italiano troverà nel box VR46 Fermin Aldeguer, già ufficializzato dalla squadra per il biennio 2027-2028. Aldeguer disporrà del trattamento da pilota ufficiale Ducati, mentre Bulega sarà chiamato a prendere il posto lasciato libero da Morbidelli.

La scelta di puntare su Bulega rappresenta anche una precisa volontà della Ducati. La Casa di Borgo Panigale aveva infatti espresso pubblicamente il proprio sostegno al pilota, con la dirigenza che aveva sottolineato quanto fosse importante portarlo in MotoGP. La decisione finale era stata lasciata proprio al VR46 Racing Team.

Nicolò Bulega: “Arrivare in MotoGP è un sogno”

“Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali. Quando ho iniziato a correre ero partito con l’idea di arrivare qui. Poi, per una serie di motivi, la mia carriera aveva preso una strada un po’ diversa: sono arrivato al WorldSBK, dove mi sono focalizzato nel fare una bella carriera. Ma questi anni sono andati ben al di sopra delle mie aspettative, così abbiamo pensato di fare il salto nella categoria regina. Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. È sicuramente molto bello e sono orgoglioso. Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare a tutta la VR46 Racing Team, Ducati Corse e Aruba per rendere questo possibile”

Gigi Dall’Igna: “Nicolò ha dimostrato di essere un pilota di grande talento”

“Siamo molto felici di aver rinnovato il nostro accordo con Nicolò e di potergli dare il benvenuto nel progetto MotoGP Ducati a partire dalla prossima stagione. In questi anni ha dimostrato di essere un pilota di grande talento, capace di crescere con costanza, di interpretare al meglio le nostre moto e di raggiungere un livello di competitività altissimo. Il suo percorso conferma che è un pilota con un presente molto solido e proficuo a livello di risultati ma, allo stesso tempo, con un futuro davanti a sé estremamente promettente. Riteniamo che sia arrivato il momento giusto per affrontare questa nuova sfida. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team rappresenterà l’ambiente ideale per accompagnarlo nel suo percorso di adattamento alla MotoGP e siamo convinti che avrà a disposizione tutti gli strumenti necessari per esprimere appieno il suo potenziale. Il nuovo impegno dovrà attendere: il focus di tutti resterà, al momento, completamente sul Campionato WorldSBK. Nicolò sta disputando una grande stagione e ora è il momento di concentrare tutti gli sforzi su un unico obiettivo: lottare insieme per la conquista del titolo mondiale. Per ultimo, desidero ringraziare Aruba.it Racing- Ducati Team per il lavoro svolto insieme a Nicolò nel corso di queste stagioni. Sono stati i primi a credere in lui e il percorso di crescita che lo ha portato oggi a essere pronto per la MotoGP è il risultato di un impegno condiviso del grande lavoro della squadra e della determinazione che Nicolò ha saputo dimostrare anno dopo anno”