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MotoGP | Honda e Red Bull di nuovo insieme: partnership pluriennale dal 2027

Il marchio austriaco tornerà al fianco del team ufficiale Honda HRC nella nuova era delle 850cc

di Alessio Brunori1 Ottobre, 2026
MotoGP | Honda e Red Bull di nuovo insieme: partnership pluriennale dal 2027MotoGP | Honda e Red Bull di nuovo insieme: partnership pluriennale dal 2027

Honda Racing Corporation e Red Bull tornano a unire le forze, rilanciando una collaborazione che in passato ha portato risultati straordinari. A partire dal 2027, il marchio austriaco diventerà uno dei partner principali del team ufficiale Honda HRC Castrol MotoGP, nell’ambito di un accordo pluriennale che punta a riportare la squadra ai massimi livelli del Motomondiale.

La nuova alleanza riunisce due realtà che condividono la stessa ambizione: vincere e continuare a spingere oltre i limiti della performance. L’obiettivo dichiarato è costruire nuovi successi su una base già molto solida, fatta di 45 vittorie e oltre 90 podi conquistati insieme nella loro precedente esperienza comune.

Grazie a questo accordo, il brand Red Bull avrà una presenza di primo piano sulle future moto Honda HRC Castrol, all’interno del box e sull’abbigliamento dei piloti. Una collaborazione che assume un significato ancora maggiore in vista dell’introduzione della nuova era MotoGP del 2027, caratterizzata dai motori da 850cc e da un regolamento profondamente rinnovato.

La prima partnership tra Honda HRC e Red Bull era iniziata nel 2015 e aveva coinciso con uno dei periodi più vincenti della storia recente della casa giapponese, culminato con numerosi titoli mondiali piloti e costruttori. Ora le due aziende sono pronte a scrivere un nuovo capitolo insieme, forti di una visione comune sia dentro che fuori dalla pista.

La livrea definitiva della Honda HRC Castrol 2027 e la nuova moto saranno svelate in vista dell’inizio della stagione MotoGP 2027.

Dichiarazioni Koji Watanabe Presidente di Honda Racing Corporation Accordo Red Bull

“Honda HRC e Red Bull sono due aziende che si conoscono molto bene attraverso numerose discipline motoristiche e sono felice di poter riprendere la nostra collaborazione in MotoGP. Guardando al futuro e all’ingresso in una nuova era del Campionato del Mondo MotoGP con le moto da 850cc, è fondamentale poter contare su partner che condividano gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Insieme non ho dubbi su ciò che possiamo raggiungere e sono certo che riusciremo a regalare ai tifosi altri momenti straordinari nel corso della nostra collaborazione. Red Bull è un’azienda che condivide i nostri obiettivi, la nostra determinazione e i nostri elevati standard, e sono convinto che insieme potremo continuare ad arricchire la storia che abbiamo già scritto dentro e fuori dalla pista.”

Dichiarazioni Alberto Puig Team Manager Honda HRC Castrol Accordo Red Bull

“Mentre la MotoGP si prepara a entrare in una nuova era con nuove moto, nuove regole e nuovi obiettivi come Campionato del Mondo, noi ritroviamo Red Bull. Nel mondo delle corse esistono poche aziende impegnate in così tanti campionati differenti come HRC e Red Bull, ed è una collaborazione che appare naturale e perfettamente logica. So che nessuna delle due parti accetterà qualcosa di diverso dalla vittoria ed è questo l’obiettivo per cui dobbiamo lavorare, per fare in modo che questa combinazione torni a essere il punto di riferimento.”

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