MotoGP | GP Misano Preview, Di Giannantonio: “Siamo carichi”

Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini rappresenta un appuntamento speciale per Fabio Di Giannantonio e per tutto il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dopo un fine settimana complicato ad Aragon, il pilota romano arriva a Misano con l’obiettivo di ritrovare subito competitività e confermarsi tra i protagonisti della stagione. Di Giannantonio occupa attualmente il quarto posto nella classifica generale con 208 punti, a 48 lunghezze dalla leadership e a soli 24 punti dalla Top 3.

Quella di Misano è una pista che Fabio conosce bene e sulla quale ha già costruito una parte importante della sua storia nel Motomondiale. Nei precedenti appuntamenti di casa ha infatti conquistato due terzi posti in Moto3, nel 2017 e nel 2018, e una seconda posizione in Moto2 nel 2019, centrando così tre podi consecutivi. Lo scorso anno è arrivato anche il terzo posto nella Sprint MotoGP, un risultato che alimenta le aspettative in vista del nuovo appuntamento romagnolo.

A spingere Di Giannantonio ci sarà anche il calore del pubblico di casa, oltre alla famiglia e agli amici presenti sul circuito. Il pilota VR46 guarda inoltre con fiducia ai dati raccolti lo scorso anno, che potrebbero rappresentare una base importante per affrontare il weekend, insieme alle informazioni emerse dal difficile GP di Aragon.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Preview GP Misano

“Siamo molto carichi per Misano! È la nostra gara di casa e bisogna spingere al massimo. Il pubblico di casa, la famiglia e gli amici danno sempre quella motivazione extra per fare ancora meglio. Noi arriviamo a Misano con dei buonissimi dati dallo scorso anno, dove siamo andati forte. Questo sicuramente facilita il lavoro, ma ci potranno essere utili anche le risposte che abbiamo avuto dal weekend di Aragon, che non è stato facile. Siamo pronti e non vediamo l’ora di correre davanti al nostro pubblico”