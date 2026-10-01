MotoGP | GP Giappone 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi1 Ottobre, 2026
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Motegi – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Motegi dove, a partire dalle 09:00, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio del Giappone. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Giappone dalle 09:00
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