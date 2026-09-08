MotoGP | GP Misano Preview, Martin: “Sarà un grande weekend”

Dopo un intenso weekend ad Aragon, Jorge Martin arriva a Misano da leader della classifica iridata con 256 punti, pronto ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione per Aprilia. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli rappresenta infatti la gara di casa per la casa di Noale e il pilota spagnolo vuole trasformare questo fattore in ulteriore motivazione per tornare a lottare stabilmente nelle posizioni di vertice. Martin guarda con fiducia al fine settimana romagnolo, forte di una pista che apprezza e del lavoro svolto nell’ultimo appuntamento: l’obiettivo è continuare a migliorare il feeling con la RS-GP26, senza però lasciarsi condizionare dalla leadership del campionato.

Dichiarazioni Jorge Martin, Preview GP Misano

“Il GP di Misano è sempre speciale quando fai parte di un team italiano e, insieme ad Aprilia e ai tifosi, sono sicuro che sarà un grande weekend. Arriviamo su una pista che mi piace, dopo aver svolto un buon lavoro ad Aragón e con obiettivi chiari. Arrivare in testa alla classifica è importante per tutto il box Aprilia, ma abbiamo già visto che, visti i distacchi ridotti, non è un aspetto né prioritario né determinante. Dobbiamo continuare a concentrarci sul nostro lavoro. Non vedo l’ora di salire sulla RS-GP26 e dare il massimo a casa di Aprilia”