MotoGP | GP Misano Preview, Bezzecchi: “Weekend molto impegnativo”

Se Jorge Martin arriva a Misano da leader del Mondiale, Marco Bezzecchi si presenta al Gran Premio di San Marino con un obiettivo altrettanto importante: accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta. Il pilota italiano è infatti a soli 24 punti dalla leadership, rendendo il weekend del Misano World Circuit Marco Simoncelli particolarmente importante in ottica campionato.

Bezzecchi arriva alla sua gara di casa con il morale alto dopo il positivo fine settimana disputato ad Aragon, dove è riuscito a conquistare due terzi posti nonostante fosse ancora alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato al Sachsenring. Un risultato che ha confermato la competitività raggiunta dal pilota Aprilia e dalla RS-GP26, proprio nella fase più importante della stagione.

Ora il pilota italiano è pronto ad affrontare il pubblico di casa, consapevole però che lo attende un fine settimana particolarmente intenso. Misano rappresenta infatti un appuntamento speciale per Bezzecchi, che non nasconde l’entusiasmo per il ritorno davanti ai tifosi italiani.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, Preview GP Misano

“Sono molto contento di andare a Misano. Sarà bellissimo poter finalmente rivedere tutti i nostri tifosi, anche se sicuramente sarà un fine settimana molto impegnativo.Non vedo l’ora di scendere in pista sulla RS-GP26”

Con 24 punti da recuperare su Jorge Martin, Bezzecchi avrà dunque una grande opportunità per continuare la propria rincorsa al vertice. Il doppio podio di Aragon ha dato ulteriore fiducia al pilota italiano, che a Misano punta a trasformare l’entusiasmo del pubblico di casa in una nuova prestazione da protagonista.