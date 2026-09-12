MotoGP | GP Misano, Marc Marquez vince nella Sprint Race [VIDEO HIGHLIGHTS]

Marc Marquez conquista la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota Ducati è riuscito a imporsi dopo il sorpasso su Marco Bezzecchi alla prima curva del primo giro ed ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi. Una vittoria importante per Marquez, che ha saputo gestire al meglio i momenti decisivi della gara e portare a casa un altro successo.

Bezzecchi ha provato a mettere pressione al portacolori Ducati, confermando il grande feeling con il tracciato di Misano. Il pilota Aprilia ha però dovuto accontentarsi della seconda posizione, comunque preziosa in ottica campionato e particolarmente significativa sul circuito di casa.

Alle loro spalle ha chiuso Jorge Martín, che ha completato il podio della Sprint Race. Il pilota Aprilia ha disputato una gara solida, riuscendo a rimanere nel gruppo di testa e a conquistare un terzo posto importante. Martin ha così confermato il proprio momento positivo e la competitività mostrata nelle ultime gare.

Un risultato che prepara nel migliore dei modi il terreno in vista della gara lunga di domenica, quando i protagonisti della MotoGP torneranno in pista per contendersi punti ancora più pesanti per il campionato.

Quarta posizione per il pilota VR46, Fabio Di Giannantonio, seguito dalla Ducati Gresini di Alex Marquez e dalla KTM di Pedro Acosta che si conferma sempre il migliore del team austriaco. Settima posizione per l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, davanti alla Ducati di Fermin Aldeguer e alla Honda di Luca Marini. Chiude la Top 10, la Honda di Johann Zarco. Gara deludente per gli altri italiani: 12esimo Franco Morbidelli, 13esimo Pecco Bagnaia e 15esimo Enea Bastianini.

Rivivi gli highlights della Sprint Race del GP di Misano e tutti i momenti più importanti della gara.



