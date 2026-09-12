MotoGP | GP Misano Sprint Race, Marquez: “Potevo vincere solo con la gomma media”

Mai fidarsi di Marc Marquez, soprattutto quando si corre su piste a lui congeniali come ad esempio il Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Ieri dopo le pre-qualifiche parlando alla stampa aveva detto che avrebbe firmato per il podio, ma nella Sprint Race del sabato dopo aver scelto la gomma media, ha replicato la partenza di Aragon andando a prendere il comando della gara alla prima curva senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.

Ventunesima vittoria in una Sprint Race, vetta della classifica che si avvicina (sono 14 i punti che lo separano da Jorge Martin, ndr) e la consapevolezza di essere tornato al Top almeno quando il fisico lo permette.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Misano MotoGP 2026

“Mi sono fidato dei dati Ducati: la media dietro non l’avevo provata in FP1, ma questa mattina con la soft ero veloce, anche se un po’ in fatica. Non ero fluido, mentre ieri andavo bene. Abbiamo guardato tutto con attenzione e, insieme al mio tecnico, abbiamo deciso di usare la media. È un rischio, sì, ma con l’altra gomma sarei stato da secondo o terzo, mentre con la media c’è una chance di vincere.

Ti devi fidare del team, ma alla fine la scelta è del pilota. Abbiamo visto che con entrambe le gomme il passo era simile, ma con la media avevo qualcosa in più. A metà gara mi sono un po’ addormentato, lui tornava su, e allora mi sono risvegliato

Penso che Bezzecchi sia favorito per la gara di domani con la media, oggi ho preso 12, domani firmerei per 20. Sorpasso più complicato ad Aragón o a Misano? Dipende molto dallo stacco frizione: era un punto importante perché avevo la media. Fisico? Gestisco il weekend: il venerdì spingo qualche giro, e se ho la potenza fisica giusta la velocità c’è.”

Durante l’incontro con i giornalisti gli è stato chiesto dell’uscita del nuovo libro di Valentino Rossi e ridendo ha detto: “Forse lo leggerò quando andrò in pensione”

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