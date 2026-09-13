MotoGP | GP Misano: livrea speciale per Aprilia, omaggio a Vespa e Villeneuve

In occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Aprilia Racing rende omaggio agli 80 anni di Vespa presentando una livrea celebrativa chiamata Perla Bianca. Un design che porta in MotoGP l’eredità del marchio Vespa e il suo legame con il mondo delle competizioni, richiamando la figura di Gilles Villeneuve.

La nuova colorazione si ispira infatti alla tuta candida indossata da Villeneuve nel 1981 durante il Gran Premio di Monaco di Formula 1, gara che il canadese conquistò. Su quella tuta compariva il logo Piaggio Vespa, un dettaglio che oggi Aprilia Racing recupera e reinterpreta per celebrare l’ottantesimo anniversario del veicolo più iconico del Gruppo Piaggio.

La Perla Bianca diventa così un simbolico filo conduttore tra la storia di Vespa e quella delle competizioni automobilistiche, due universi uniti dalla stessa passione per la velocità e la meccanica. Un omaggio agli 80 anni di Vespa e a Villeneuve, il cui talento ha segnato profondamente l’immaginario sportivo e continua a ispirare generazioni di fan.

Per celebrare l’iniziativa, anche il team Aprilia Racing vestirà una divisa speciale completamente bianca, coordinata con la livrea della RS‑GP26. Inoltre, la tuta originale indossata da Villeneuve nel 1981 sarà esposta all’esterno del box Aprilia Racing per tutto il weekend del Gran Premio.

Dichiarazioni Massimo Rivola CEO Aprilia Racing Livrea omaggio a Vespa e Villeneuve

“Negli 80 anni di Vespa, un’icona che ha attraversato generazioni e che ancora oggi rappresenta un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, non potevamo non celebrare il legame con Gilles Villeneuve, uno dei piloti più amati della storia della Formula 1. Gilles ha fatto innamorare milioni di tifosi con il suo talento e il suo modo di interpretare le corse, così come Vespa ha conquistato milioni di persone. Riportare quel ricordo a Misano, nella nostra gara di casa, è un modo per celebrare due icone che, pur appartenendo a mondi diversi, hanno saputo lasciare un segno profondo nella storia e nell’immaginario di milioni di persone. C’è anche una bella coincidenza con il Gran Premio di Madrid di Formula 1 che si tiene questo fine settimana: proprio a Jarama nel 1981, Gilles conquistò la sua ultima vittoria, lo stesso anno della tuta che abbiamo scelto di reinterpretare.”

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