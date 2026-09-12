MotoGP | GP Misano Sprint Race, Acosta: “Abbiamo fatto tanta fatica”

Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in sesta posizione, dopo aver conquistato il settimo posto in qualifica. Un risultato che non soddisfa pienamente il pilota KTM, alle prese con alcune difficoltà nel corso della gara breve di Misano.

Dichiarazioni Pedro Acosta, Sprint Race GP Misano

“Abbiamo fatto tanta fatica. In questa pista si stacca forte e stiamo cercando il motivo di questa fatica”, ha spiegato Acosta ai microfoni di Sky Sport. Il pilota spagnolo ha evidenziato in particolare le difficoltà incontrate in frenata, un aspetto che normalmente non rappresenta un punto debole per lui.

La Sprint è stata inoltre condizionata dai diversi duelli nelle fasi iniziali, tra cui quello con Fermin Aldeguer. Una battaglia spettacolare, ma che secondo Acosta ha avuto un costo in termini di tempo: “La sfida con Aldeguer è stata bella anche se abbiamo perso tempo, forse senza quella battaglia potevamo essere vicini a Diggia e Alex (Marquez, ndr)”.

“La sesta posizione non è un disastro e penso che domani possiamo fare meglio.È mancata la buona sensazione di Aragon, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e l’importante è finire la gara e prendere informazioni per domani”.

Il pilota spagnolo ha inoltre evidenziato come il rendimento della gomma media e della morbida sia stato piuttosto simile, pur continuando a faticare maggiormente nel fermare la moto a Misano. Il sesto posto lascia quindi ad Acosta margini di miglioramento in vista della gara domenicale. L’obiettivo sarà trovare durante il warm-up le risposte alle difficoltà incontrate nella Sprint e provare a trasformare il buon passo mostrato in alcune fasi del weekend in un risultato più competitivo.