Loris Capirossi nominato MotoGP Legend: “E’ emozionante”

MotoGP Legend – Loris Capirossi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame MotoGP. A Misano, nel sabato di gara, il CEO della MotoGP Carmelo Ezpeleta gli ha consegnato la medaglia da “Legend” davanti alla sua famiglia, agli amici e a molti volti storici del paddock.

Nel corso della sua carriera, Capirossi ha disputato 328 Gran Premi, conquistando 29 vittorie complessive: 8 nella 125, 12 nella 250 e 9 nella classe regina. Il suo palmarès include 99 podi, 41 pole position e tre titoli mondiali. Rimane inoltre il più giovane campione del mondo della storia grazie al titolo 125 del 1990, ottenuto a 17 anni e 165 giorni. Pedro Acosta ha battuto quel primato solo di un giorno nel 2021. Per oltre trent’anni, Capirossi è stato anche l’ultimo pilota capace di vincere il Mondiale 125/Moto3 al debutto, fino all’arrivo proprio di Acosta.

Nel 2003 ha regalato a Ducati la prima vittoria MotoGP della sua storia, al GP di Catalogna, nella stagione d’esordio della Casa di Borgo Panigale nella nuova categoria. Era il primo successo Ducati in un GP iridato dai tempi di Mike Hailwood, che aveva vinto la 125 al GP dell’Ulster nel 1959.

Capirossi è uno dei pochissimi piloti capaci di vincere in MotoGP con tre costruttori diversi: Yamaha, Honda e Ducati. Solo altri quattro ci sono riusciti: Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson e Maverick Viñales. Ha inoltre ottenuto podi con quattro marchi: Honda, Yamaha, Ducati e Suzuki.

Tra la sua prima vittoria – 125cc, GP di Gran Bretagna 1990 – e l’ultima, MotoGP, GP del Giappone 2007, sono passati 17 anni e 49 giorni, la seconda carriera vincente più lunga di sempre, dietro solo a Valentino Rossi (20 anni e 311 giorni).

Si è ritirato a Valencia nel 2011, chiudendo con il record assoluto di presenze nei GP: 328 partenze in 22 stagioni. Il suo iconico #65 è stato ritirato dalla MotoGP nel 2016.

Oggi Capirossi è il rappresentante della Race Direction MotoGP, ruolo in cui continua a essere fondamentale per la sicurezza e la gestione sportiva. Rimane anche una delle personalità più riconoscibili e amate dell’intero paddock.

Dichiarazioni Loris Capirossi MotoGP Legend GP Misano

“È un momento davvero emozionante per me, perché il sogno di tutti è diventare un giorno una MotoGP Legend, e voglio ringraziare tantissimo Carmelo, Carlos, tutti quelli della MotoGP, tutte le persone qui presenti, perché vedo tanti volti che conosco da moltissimo tempo, persone che hanno lavorato con me e che hanno reso la mia vita più semplice durante tutte le stagioni che ho disputato. Voglio anche ringraziare le Case, perché ho corso per molti costruttori diversi: grazie alla Honda, che mi ha dato l’opportunità di vincere i miei primi due titoli; alla Yamaha, con cui ho ottenuto la mia prima vittoria nella 500; alla splendida Aprilia, che mi ha permesso di diventare di nuovo campione del mondo nel 1998. E naturalmente alla Ducati, dall’altra parte, la prima moto con cui ho vinto in MotoGP e che mi ha dato la grande possibilità di lottare per il titolo fino alla fine nel 2006. E, ovviamente, alla Suzuki, perché mi ha regalato l’ultimo podio in MotoGP.

Ho imparato tantissimo in tutti quegli anni, ma credo che la cosa migliore siano tutte le amicizie nate in questo mondo. E sono davvero felice di essere ancora qui e di farne parte. Voglio dedicare questo riconoscimento alla mia famiglia, a mia mamma, mio papà, mio fratello, mia moglie e mio figlio, perché per ottenere risultati del genere serve un grande sostegno da parte della famiglia. Inoltre voglio dire, Carmelo (Ezpeleta), che sono orgoglioso e felice: questo è sicuramente uno dei momenti più belli della mia carriera, perché durante le gare, sempre un’ora o due prima del via, sentivo una sensazione strana allo stomaco, le farfalle e questa mattina è successo di nuovo. Grazie per questa emozione.”

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