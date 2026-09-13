MotoGP | GP Misano, Gara agrodolce per il team VR46

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si chiude con un bilancio agrodolce per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Fabio Di Giannantonio ha conquistato il settimo posto al termine di una gara caratterizzata da una rimonta, mentre Franco Morbidelli ha chiuso tredicesimo davanti al pubblico di casa, al termine del suo ultimo GP di Misano in MotoGP.

Per Di Giannantonio si trattava di una giornata particolarmente significativa: il pilota romano ha infatti festeggiato a Misano il suo 200° Gran Premio nel Mondiale. Gara dal significato completamente diverso per Franco Morbidelli, che ha disputato il suo ultimo Gran Premio di MotoGP a Misano davanti al pubblico italiano.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Misano

“Oggi l”obiettivo era quello di essere un po’ aggressivo nei primi giri, solo che alla prima curva c’è stato un po’ di caos, qualche contatto e mi sono trovato all’esterno perdendo così un po’ di posizioni. L’idea era di fare il mio ritmo e recuperare terreno, ma le sensazioni con il freno anteriore non erano le migliori. Peccato, perché a Misano volevamo fare molto bene, ma anche questo fa parte del gioco. Questo weekend è iniziato molto bene, ma non siamo riusciti a concretizzare nel finale. Ora ci concentriamo gara per gara e pensiamo alla prossima, dove vogliamo recuperare le ottime sensazioni”

Dichiarazioni Franco Morbidelli, GP Misano

“Oggi in gara pensavo di fare più fatica, il livello è stato migliore di quello che mi aspettassi. Peccato per il Long Lap Penalty, che ci ha tolto la possibilità di lottare per la Top7, non sarebbe stato male. Nell’insieme, l’andamento del weekend è stato più o meno come mi aspettavo. Ma è stato bellissimo vedere tutti i miei amici sulla tribuna e in generale tutti i tifosi italiani. Ho scambiato quattro chiacchiere con i fan, è stato molto bello. La cosa più speciale di questa Misano è stato il finale della gara con i miei amici che hanno indossato le mie tute. È stato bello”