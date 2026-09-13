MotoGP | GP Misano Gara, Bastianini: “Mi complico le cose al sabato” [VIDEO]

Enea Bastianini ha chiuso il Gran Premio di Misano al settimo posto, confermandosi il secondo miglior italiano al traguardo alle spalle di Fabio Di Giannantonio. Un risultato che lascia qualche rimpianto al pilota KTM, soprattutto considerando il ritmo mostrato nella parte finale della gara.

Partito più indietro rispetto alle proprie aspettative, Bastianini ha dovuto costruire la sua rimonta durante la corsa, riuscendo progressivamente a trovare un passo competitivo e chiudendo con il giro più veloce all’ultimo passaggio.

Dichiarazioni Enea Bastianini, GP Misano

“Come spesso accade, mi complico le cose al sabato. Oggi ho cercato di fare del mio meglio e di dare il 100% dall’inizio. Sapevo che non dovevo perdere troppo tempo nei sorpassi e alla fine sono contento. Quando sono dietro a qualcuno non riesco a frenare dove voglio e, se ci provo, vado sempre lungo. Questo mi complica un po’ le cose. Quando ho strada libera riesco a frenare nel punto giusto e alla fine sappiamo che questo è il punto forte della nostra moto e dobbiamo sfruttarlo al 100%”.

Non a caso, i suoi migliori tempi sono arrivati proprio nelle fasi conclusive della gara.

“I miei giri migliori li ho fatti alla fine perché ero da solo. Se non mi complicassi così tanto la vita al sabato, magari anche oggi sarebbe stata una gara diversa. Però abbiamo fatto il giro veloce alla fine, all’ultimo giro. Qui a Misano mi succede spesso”.

Bastianini ha anche analizzato il percorso di adattamento alla moto, sottolineando come durante la stagione abbia dovuto cercare un modo diverso di guidare rispetto al proprio stile naturale.

“La realtà dei fatti è che su questa moto è sempre stato un cercare di adattarsi e cercare di capire come essere efficace. Ho sempre cercato qualcosa che non potevo trovare, quindi lo sto cercando in altro”, ha raccontato.

Un riferimento importante è quello a Pedro Acosta, attualmente più efficace nel riuscire a sfruttare il potenziale della moto:

“Pedro è quello che riesce a fare più la differenza ogni gara e quindi sto cercando di capire come fare per, diciamo, scimmiottare un po’ la sua guida, anche se non è nel mio DNA. Piano piano ci sto riuscendo e le gare riescono a venir fuori un po’ meglio. Quando non hai il tuo stile naturale in sella non riesci a salvare le gomme per la fine, non riesci a fare quello che vuoi”.

Ora l’attenzione è già rivolta al prossimo appuntamento del Mondiale, il Gran Premio d’Austria, gara di casa per KTM. Bastianini non ha però ancora certezze riguardo al possibile ritorno alla piena potenza del motore dopo le limitazioni adottate nelle ultime gare per motivi di affidabilità.

“Non l’ho più chiesto, quindi non lo so. Non credo. Credo che, come abbiamo detto anche ad Aragon, si sia lavorato più che altro sulla sicurezza e sull’affidabilità. Non credo però che abbiamo ancora i giri”.

Una situazione che dovrà essere chiarita in vista del Red Bull Ring, dove KTM proverà a sfruttare il fattore campo per tornare a giocarsi posizioni più importanti.



