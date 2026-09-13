MotoGP | GP Misano Gara, Aldeguer ad un passo dal podio: “Ci ho creduto”

Fermin Aldeguer chiude con un ottimo quarto posto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermandosi tra i protagonisti della gara di Misano. Un risultato importante per il pilota del Gresini Racing, arrivato al termine di un fine settimana nel quale il lavoro svolto dal team ha permesso di compiere passi avanti soprattutto sul fronte della qualifica.

Aldeguer era riuscito a migliorare la propria posizione in griglia rispetto alle precedenti uscite e in gara ha poi confermato il buon livello di competitività, riuscendo a lottare per le posizioni di vertice. Il pilota spagnolo ha dovuto fare i conti con un piccolo divario rispetto alle Ducati ufficiali, ma non ha rinunciato a giocarsi le proprie possibilità fino alla bandiera a scacchi.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, GP Misano

“Abbiamo raggiunto vari obiettivi del fine settimana. Volevamo migliorare in qualifica e ci siamo riusciti. In gara avevamo un piccolo gap rispetto alle Ducati ufficiali ma abbiamo lottato e devo dire che ci ho creduto ad un certo punto. Abbiamo fatto una buona gara e fisicamente cresciamo gara dopo gara. Abbiamo regalato un buon risultato al team che ha lavorato alla grande e a questa livrea che meritava una gara di livello”, ha concluso il pilota spagnolo.

Un quarto posto che lascia dunque indicazioni molto positive in casa Gresini, con Aldeguer in costante crescita sia dal punto di vista prestazionale che fisico e sempre più vicino alla lotta per le posizioni che contano.