MotoGP | GP Misano Day 1, Bagnaia: “Situazione davvero complessa”

Inizio di weekend da dimenticare per Pecco Bagnaia, che ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in 19esima posizione.

Il tre volte iridato della Ducati non riesce a guidare la Desmosedici GP 26 e pur provando anche gli assetti dei suoi compagni di marca la situazione non migliora.

Sono passati solo due anni da quando fece il record della pista che ancora resiste, ma sembra passata un’eternità vista l’attuale situazione. Oggi pur andando piano ha rischiato di cadere più volte, ecco cosa ha detto a fine giornata.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Misano MotoGP 2026

“È chiarissimo cosa non riesco a fare rispetto agli altri, mentre è quasi impossibile comprendere il motivo. Sono il pilota Ducati che frena meno in decelerazione, ma allo stesso tempo quello che applica più pressione sul freno. E nonostante questo, la moto non si arresta come dovrebbe. Inoltre, sono quello che gestisce meglio l’apertura del gas per controllare l’accelerazione, ma paradossalmente accelero meno degli altri. Neppure la squadra riesce a individuare la causa”, ha raccontato Bagnaia nel confronto con i giornalisti a fine giornata, così come riportato anche da Motorsport.com. “Oggi ho rischiato di cadere un numero incredibile di volte anche a velocità ridotte, quindi la situazione è davvero complessa. E nelle ultime tre gare si è aggravata ulteriormente: da Silverstone in poi non siamo più riusciti a trovare soluzioni, ed è qualcosa di molto strano. A livello di set-up siamo tutti molto vicini. Per cercare di capire cosa non funzioni sulla mia moto, ho provato sia le regolazioni sia l’elettronica di Marc e Alex, ma il comportamento rimane identico. Non è quello il problema. Da Silverstone la moto fa cose inspiegabili e non riusciamo a capirne la ragione. E succede con entrambe le moto. I problemi sono gli stessi dell’inizio stagione, solo amplificati dieci volte. Sono tre gare che non riesco a guidare come vorrei e appena provo a spingere un po’ di più finisco a terra. Oggi la moto mi scappava in ingresso curva anche senza frenare, oppure diventava instabile appena toccavo il gas. È davvero difficile, soprattutto su una pista come questa, dove sono sempre stato competitivo anche nei momenti più complicati. È una situazione pesante sia per me sia per il Team.”

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