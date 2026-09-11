MotoGP | GP Misano Day 1, Martin: “Sensazioni contrastanti”

Il leader della classifica iridata Jorge Martin pur avendo centrato l’accesso diretto in Q2, non è del tutto soddisfatto di quanto fatto al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota madrileno che ha chiuso decimo non è contento del suo time-attack, una fase dove ancora non si prende tutti i rischi del caso visto gli infortuni che hanno condizionato la scorsa stagione.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Misano MotoGP 2026

“Provo delle sensazioni contrastanti. Sono contento perché sono riuscito a entrare direttamente in Q2, che era il nostro obiettivo. Sul passo sono migliorato ad ogni run, ma nel time attack sono lontano da dove vorrei essere. Abbiamo visto con Marco che la moto lavora bene, quindi dobbiamo capire come mettere insieme i vari pezzi. Il nostro passo non è male, ma dobbiamo lavorare per migliorare nel time attack per poter essere in grado di lottare con il gruppo davanti.”

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