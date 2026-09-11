MotoGP | GP Misano Day 1, Marini: “Giornata ottima”

La MotoGP è tornata sulla costa adriatica per il quattordicesimo round della stagione 2026, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit Marco Simoncelli, un tracciato che molti piloti italiani, tra cui Luca Marini, considerano casa. L’elevato livello di grip dell’asfalto ha permesso al team Honda HRC Castrol di sfruttare al meglio la RC213V fin dai primissimi giri del weekend.

Per Luca Marini, il venerdì è stato esattamente la spinta che serviva nel suo weekend di casa. Dopo aver raccontato nel pre‑evento di aver trovato una “direzione migliore in qualifica” ad Aragon e di voler puntare all’accesso diretto alla Q2, il #10 ha mantenuto la promessa.

Ha chiuso la Free Practice 1 in settima posizione, davanti a piloti del calibro di Jorge Martin e Fabio Quartararo, e ha confermato il passo anche nel pomeriggio, centrando il passaggio automatico alla Q2 del sabato. Il suo miglior giro in 1’30.640 gli vale l’ingresso diretto nella top 12 per la prima volta dal Gran Premio degli Stati Uniti, a inizio stagione. Ora Marini deve cogliere questa occasione e trasformarla in un risultato concreto.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Misano MotoGP 2026

“Una giornata davvero ottima, un venerdì decisamente positivo. Questa pista mi piace molto e la moto ha funzionato alla grande fin dal primo giro, grazie all’elevato grip del tracciato. Qui siamo molto più vicini ai primi rispetto ad altre piste, il che rende questo weekend davvero piacevole. Naturalmente dobbiamo restare concentrati: Misano è un circuito piuttosto tortuoso, quindi le qualifiche di domani saranno fondamentali, ma essere già certi di partecipare alla Q2 è un grande vantaggio per noi.”

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