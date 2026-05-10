MotoGP | GP Le Mans Gara, Di Giannantonio: “Le Aprilia fanno paura”

Fabio Di Giannantonio è stato il miglior pilota Ducati nella domenica di Le Mans, quarto posto per il pilota del VR46 Racing Team, che proprio nelle ultime curve è riuscito ad avere la meglio su Pedro Acosta, aggiudicandosi la medaglia di “legno”.

Il rider romano, sempre più vicino alla KTM in ottica 2027, intervistato da Sky Sport MotoGP ha parlato della sua performance, sottolineando come al momento le Aprilia facciano paura (oggi prima tripletta in Top Class, ndr).

Il #49 della casa di Borgo Panigale ha voluto precisare che nonostante sia il miglior pilota Ducati in classifica, non è il leader, perchè i leader sono quelli che guidano per il Team ufficiale (Pecco Bagnaia e Marc Marquez, ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Siamo contenti perchè abbiamo fatto il massimo, da ieri abbiamo fatto una modifica con poco tempo per provarla. Ma non è stato abbastanza perché le Aprilia fanno paura, fanno la differenza e sembra che siano più comodi, cosa che manca a noi. Sicuramente dobbiamo lavorare ma sono contento perché ho fatto il massimo che potevo. Non sono il leader delle Ducati, lo sono i rossi. Noi stiamo facendo un bel lavoro, mi motiva il fatto che stiamo cercando di rompere le scatole ad Aprilia ma c’è ancora tanto da fare.”

La gara di Di Giannantonio a Le Mans è stata una dimostrazione di maturità, concretezza e capacità di massimizzare il risultato anche quando il pacchetto tecnico non è al livello dei migliori. Il quarto posto, ottenuto con un sorpasso deciso su Acosta nelle ultime curve, racconta di un pilota che non molla mai, che sa leggere la gara e che riesce a sfruttare ogni occasione disponibile. È un risultato che vale più di quanto dica la classifica, perché arriva in un momento in cui Ducati sta soffrendo il confronto diretto con Aprilia, oggi nettamente la moto da battere.

Il quarto posto di oggi, quindi, non è solo un piazzamento: è un messaggio. “Diggia” c’è, è competitivo, e soprattutto è costante. In un campionato così serrato, questa è una delle qualità più preziose.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

2.7/5 - (4 votes)