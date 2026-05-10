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MotoGP | GP Le Mans Gara, Bastianini: “Mi aspettavo qualcosa in più”

Il pilota riminese ha chiuso in settima posizione

di Jessica Cortellazzi10 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans Gara, Bastianini: “Mi aspettavo qualcosa in più” MotoGP | GP Le Mans Gara, Bastianini: “Mi aspettavo qualcosa in più”

Enea Bastianini ha chiuso il Gran Premio del Francia in settima posizione al termine di una prova complessa ma in progressivo recupero. Dopo un weekend iniziato in salita, segnato anche da due cadute nella giornata di ieri, il pilota italiano è riuscito a rimettere insieme il risultato, concentrandosi soprattutto sul recupero e sulla gestione della gara. Nonostante alcune difficoltà con la gomma posteriore morbida e una guida meno incisiva nel finale, Bastianini ha portato a casa punti importanti per il team, confermando al tempo stesso la necessità di continuare a lavorare soprattutto in qualifica e nella costanza di rendimento.

Dichiarazioni Enea Bastianini, GP Le Mans

“È stata una buona rimonta oggi. Ieri sono caduto due volte, quindi l’obiettivo principale era semplicemente recuperare posizioni e portare la moto al traguardo. Alla fine il settimo posto non è male, ma mi aspettavo qualcosa in più. Con la gomma posteriore morbida era difficile spingere. C’era molto movimento e per me è complicato gestire questa instabilità. Soprattutto alla fine della gara non ero veloce come lo sono di solito. Comunque è un buon risultato per il team, quindi sono contento di questo. Non è facile, perché la competizione è molto forte, ma conosciamo le aree su cui dobbiamo lavorare. Da parte mia, devo continuare a migliorare le qualifiche: sono migliorato un po’, ma serve ancora di più”

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