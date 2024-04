MotoGP | GP Jerez Day 1, Mir: “Giornata in linea con quanto ci aspettavamo”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, con il 21esimo tempo.

Un weekend in linea con lo stato attuale della Honda non scoraggia il pilota spagnolo che fissa obbiettivi realistici per il sabato andaluso.

Dichiarazioni Joan Mir GP Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“La giornata di oggi è stata in linea con quanto ci aspettavamo dopo le prime gare. Sfortunatamente stiamo lottando per girare qui. Siamo riusciti a fare un buon cambiamento con il setup della moto nel pomeriggio e sento che possiamo arrivare a metà 36 (migliorare di un secondo ndr): è un obiettivo realistico con un po’ qua e un po’ là. Mi sono sentito meglio nel pomeriggio e penso che questa volta sia un obiettivo realistico, quindi lavoriamo con la squadra per questo”.

