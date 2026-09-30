MotoGP | GP Giappone, Marini guarda a Motegi: “Sarà una gara speciale”

Il Motomondiale si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più significativi della stagione per Honda. Il Gran Premio del Giappone, in programma al Mobility Resort Motegi, rappresenta infatti la gara di casa per la casa dell’Ala Dorata e, come ogni anno, vedrà una presenza particolarmente numerosa di amici, familiari, ingegneri, tecnici, partner e sostenitori del marchio.

Per il team Honda HRC Castrol si tratta di un fine settimana dal valore ancora più importante considerando la lunga storia del costruttore nella classe regina. Sono trascorsi infatti 60 anni dal debutto di Honda nella categoria con la RC181 e il progetto continua a essere alimentato dalla stessa filosofia: trasformare la sfida in un’opportunità per inseguire nuovi traguardi.

A Motegi sarà ancora una volta Luca Marini a guidare la formazione ufficiale Honda, considerando il percorso di recupero di Joan Mir che sarà sostituito da Somkiat Chantra. Il pilota italiano arriva all’appuntamento giapponese con l’obiettivo di continuare a raccogliere punti e provare a conquistare nuovamente un piazzamento nella top ten.

Marini cerca un altro risultato nella Top 10

Il weekend giapponese avrà un’importanza particolare anche in vista delle qualifiche. In MotoGP, infatti, spesso sono pochi centesimi a determinare l’accesso diretto alla Q2 e per questo Marini dovrà cercare di essere competitivo fin dalle prime fasi del fine settimana, a partire dalla prima sessione di prove libere.

Il circuito di Motegi, inoltre, rappresenta una pista sulla quale la Honda RC213V ha mostrato in passato un buon livello di competitività. Lo stesso Marini aveva confermato la velocità della moto nella Sprint del 2025, mentre proprio in occasione del Gran Premio dello scorso anno era arrivato il suo unico ritiro stagionale.

L’obiettivo, dunque, è riuscire a sfruttare nuovamente le caratteristiche del tracciato giapponese per regalare a Honda un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Marini: “Il GP del Giappone è qualcosa di davvero speciale”

Per Marini, quello di Motegi non è un appuntamento come gli altri. Il pilota italiano ha sottolineato il particolare significato che questa gara assume per un pilota Honda, soprattutto considerando il rapporto con i tifosi giapponesi e con tutte le persone che lavorano al progetto.

“Da pilota Honda, il GP del Giappone è qualcosa di davvero speciale e unico. È come nessun’altra gara del calendario. È un fine settimana molto intenso, ma voglio davvero godermi questo weekend insieme a tutte le persone coinvolte in questo progetto e ai tifosi giapponesi, per ringraziarli del loro impegno durante le ultime tre stagioni trascorse insieme”.

Il pilota Honda guarda quindi con fiducia al fine settimana di Motegi, ricordando anche i precedenti positivi della RC213V sul tracciato di casa.

“In passato questa pista è stata adatta alla Honda RC213V e spero che riusciremo a mettere insieme un weekend solido, con la pioggia o con il sole. È una fase davvero intensa della stagione, ora bisogna continuare a spingere fino alla fine e sono determinato a concludere questa stagione nel migliore dei modi”.

Il lavoro, però, non è ancora terminato e Marini è consapevole che ci sono ancora obiettivi da raggiungere prima della conclusione del campionato.

“Abbiamo ancora alcuni obiettivi da raggiungere. Sono davvero impaziente di vedere cosa riusciremo a mostrare questo weekend”.

Per Honda, dunque, il Gran Premio del Giappone sarà molto più di una semplice gara. Motegi rappresenterà una nuova occasione per verificare i progressi della RC213V e, soprattutto, per celebrare davanti al proprio pubblico una storia lunga sessant’anni nella classe regina.