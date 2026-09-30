MotoGP | Ai Ogura e Carlos Ezpeleta in visita all’Agenzia dello Sport giapponese

In vista del Gran Premio del Giappone di MotoGP, in programma questo fine settimana a Motegi, il vice CEO della MotoGP Carlos Ezpeleta e il pilota giapponese Ai Ogura hanno preso parte a un incontro istituzionale presso la Japan Sports Agency di Tokyo. Un appuntamento che conferma l’importanza sempre maggiore dell’evento giapponese all’interno del calendario iridato e il ruolo centrale che il Paese continua ad avere nel motociclismo mondiale.

Durante la visita, i rappresentanti dell’Agenzia dello Sport giapponese hanno ribadito il loro sostegno alla MotoGP, al Gran Premio del Giappone e ad Ai Ogura, protagonista di una stagione che lo ha ormai consacrato come uno dei volti simbolo del motociclismo nipponico.

L’incontro è arrivato a pochi giorni dal sedicesimo appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026, in programma dal 2 al 4 ottobre sul circuito del Mobility Resort Motegi. Ezpeleta e Ogura hanno incontrato Naoko Hirayama, consulente della Japan Sports Agency, per confrontarsi sull’importanza del GP del Giappone, sul contributo della MotoGP allo sviluppo del turismo sportivo internazionale e sull’impatto positivo che il motorsport può avere sui territori che ospitano i grandi eventi.

La stessa Hirayama ha sottolineato il valore storico del motociclismo in Giappone e l’orgoglio di poter continuare a ospitare una manifestazione prestigiosa come il GP di Motegi. Ha inoltre evidenziato l’importanza di costruire sulle solide basi già presenti nel Paese per favorire la crescita delle nuove generazioni di appassionati, rivolgendo un messaggio di incoraggiamento a Ogura in vista della gara di casa.

Motegi rappresenta da oltre vent’anni uno dei punti di riferimento del calendario iridato e continua a registrare numeri importanti. L’edizione dello scorso anno ha infatti accolto oltre 90.000 spettatori, confermando il forte legame tra il pubblico giapponese e la MotoGP.

Carlos Ezpeleta ha ribadito come il Giappone occupi un posto speciale nella storia della categoria, sia per la presenza di alcuni dei costruttori più iconici del motociclismo mondiale sia per una cultura sportiva profondamente legata alle competizioni su due ruote. Il dirigente spagnolo ha inoltre evidenziato l’importanza del sostegno ricevuto dalle istituzioni giapponesi nel percorso di crescita del campionato.

Particolare attenzione è stata naturalmente dedicata ad Ai Ogura. Il pilota del team Trackhouse sta vivendo la migliore stagione della sua carriera in MotoGP. Nel 2026 è diventato il primo prodotto della Moto4 Asia Cup a conquistare un podio nella classe regina grazie al terzo posto ottenuto a Le Mans. Successivamente ha scritto un’altra pagina di storia ad Assen, dove è diventato il primo pilota giapponese dal 2003 a vincere una gara MotoGP.

Ora il numero uno del motociclismo giapponese si prepara a correre davanti al proprio pubblico per la prima volta dopo questi risultati storici. Attualmente sesto nella classifica mondiale, Ogura punta a proseguire il suo straordinario momento di forma e a regalare un’altra grande soddisfazione ai tifosi di casa.

Lo stesso pilota ha accolto con entusiasmo l’interesse mostrato dalle istituzioni nei confronti del motorsport, sottolineando come incontri di questo tipo possano contribuire ad aumentare la visibilità delle corse in tutto il Paese. Prima di scendere in pista a Motegi, Ogura parteciperà inoltre al Fan Festival ufficiale della MotoGP, dove avrà l’opportunità di incontrare gli appassionati e celebrare insieme a loro una stagione già entrata nella storia del motociclismo giapponese.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta, Vice CEO della MotoGP Visita Japan Sports Agency

“Il Giappone occupa un posto speciale nella storia e nel futuro della MotoGP. È la patria di alcuni dei costruttori più iconici del nostro sport, di una base di tifosi appassionata e di una straordinaria tradizione nelle corse che continua a contribuire alla crescita del nostro campionato.

Siamo orgogliosi di tornare a Motegi questo fine settimana e accogliamo con favore il sostegno della Japan Sports Agency e del Governo giapponese. Insieme continuiamo a sviluppare il nostro sport e a portare eventi di livello mondiale agli appassionati di tutto il Paese.

È inoltre particolarmente emozionante essere qui con Ai dopo i risultati storici ottenuti in questa stagione, che mettono in evidenza sia il suo talento sia il successo di percorsi di formazione come l’Idemitsu Moto4 Asia Cup.”

Dichiarazioni Ai Ogura Visita Japan Sports Agency

“Sono molto felice di ricevere questo tipo di attenzione da parte del nostro Governo e apprezzo l’impegno che Carlos sta dimostrando. Credo che il motorsport giapponese avesse bisogno di compiere un primo passo, e oggi l’abbiamo fatto.

Penso che per lo sport giapponese e per la MotoGP sia stato importante condividere idee e informazioni. Spero che si possa continuare su questa strada e rendere il motorsport più visibile in tutto il Paese.

Credo che sarebbe fantastico se in futuro persone come la signora Hirayama partecipassero al weekend di gara. Non vedo l’ora di arrivare a Motegi e incontrare tutti i tifosi presenti.”

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