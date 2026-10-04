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Moto3 | Gp Giappone: vince Almansa, Quiles è secondo, Carpe a podio

Terza vittoria per il #22 del Team Intact GP, grandissima rimonta di Uriarte dopo doppio LLP, Bertelle chiude sesto

di Alessio Brunori4 Ottobre, 2026
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Moto3 GP Giappone Motegi Gara – David Almansa dopo la pole position si è aggiudicato anche la vittoria nel Gran Premio del Giappone classe Moto3, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il pilota Intact GP si tratta della terza vittoria in Moto3 dopo quelle della Thailandia e Gran Bretagna. Secondo al traguardo Maximo Quiles che in sella alla KTM del Team CFMOTO Gaviota Aspar Team ha insidiato Almansa sino alla bandiera a scacchi chiudendo a soli 0.046s.

Il leader della classifica iridata ha preceduto un’altra KTM, quella del Team Red Bull KTM Ajo di Alvaro Carpe. Strepitosa la gara di Brian Uriarte, che in sella alla seconda KTM del Team Ajo ha dovuto effettuare un doppio long-lap penalty inflitto perchè in griglia si era lavorato sulla sua moto anche dopo l’esposizione del cartello dei tre minuti.

Il primo long-lap lo ha effettuato mentre era in testa al nono giro rientrando quinto e il successivo lo ha effettuato al 13esimo giro rientrando sesto, chiudendo poi quarto dopo una bellissima rimonta.

Quinto sotto alla bandiera a scacchi Rico Salmela Red Bull KTM Tech3, che ha preceduto il migliore degli italiani, Matteo Bertelle, KTM LEVEL UP – MTA.

In Top Ten anche David Munoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Ryusei Yamanaka (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI), Joel Esteban (KTM LEVEL UP – MTA) e Adrian Cruces (KTM CIP Green Power).

A punti anche Veda Pratama con la prima delle Honda, quella del Team Asia, 11esimo, Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI), Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse). Caduta senza conseguenze per Guido Pini (Honda Leopard Racing), mentre era nelle posizioni di rincalzo, 17esimo.

La classifica iridata vede Quiles al comando con 326 punti, 127 più di Almansa e 135 più di Carpe. Uriarte è quarto a -139.

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Moto3 Gara Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 32:45.544
2 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team +0.046
3 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +2.738
4 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +3.610
5 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +4.430
6 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +5.584
7 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +13.080
8 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +13.166
9 78 Joel Esteban Level Up - Mta +20.962
10 11 Adrian Cruces Cip Green Power +21.031
11 9 Veda Pratama Honda Team Asia +21.120
12 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +21.273
13 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +21.725
14 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +21.776
15 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +21.976
16 79 Ryota Ogiwara Code Motorsports +22.472
17 66 Joel Kelso Gryd Racing +22.591
18 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +27.938
19 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +28.113
20 19 Scott Ogden Cip Green Power +28.339
21 32 Zen Mitani Honda Team Asia +30.844
22 21 Ruche Moodley Code Motorsports +38.461

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