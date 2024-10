MotoGP | GP Giappone, l’analisi di cosa è successo nelle pre-qualifiche di Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – In attesa di tornare in pista stanotte per le sessioni ufficiali, Marta Abiye di Sky Sport ha analizzato quanto accaduto nel venerdì del Gran Premio del Giappone, 16° prova del mondiale 2024 di MotoGP. In una giornata caratterizzata dalle condizioni variabili, anche a causa della pioggia scesa tra mattina e pomeriggio, a svettare è stata la KTM di Brad Binder, bravo ad adattarsi rapidamente al poco grip presente sul tracciato di Motegi.

Il sudafricano si è lasciato alle spalle la Ducati di Marc Marquez, nettamente più competitivo rispetto a quanto emerso in Indonesia, e l’altra GP24 di Jorge Martin. Quarto Pedro Acosta con una RC16 che sembra aver trovato la via perduta nell’ultimo mese e mezzo, seguito da Enea Bastianini, Maverick Vinales e Pecco Bagnaia. Infine, a completare la top dieci, Alexa Marquez e le due VR 46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Appuntamento a stanotte per la sessione di qualifica che stabilirà l’ordine di partenza di questo GP Giappone di MotoGP.





