MotoGP | GP Giappone Day 1, Quartararo: “Giro fantastico”

Il venerdì del GP del Giappone si chiude con un risultato positivo per Fabio Quartararo. Il pilota del Monster Energy Yamaha MotoGP Team ha conquistato il settimo posto nella Practice di Motegi, assicurandosi così l’accesso diretto al Q2 di domani.

Sul circuito di Motegi, completamente riasfaltato, Quartararo ha trovato subito un buon feeling. Il francese aveva chiuso le prove della mattina in sesta posizione e nel pomeriggio è riuscito a confermarsi stabilmente nella Top 10, riuscendo a sfruttare al meglio il momento decisivo della sessione.

Nonostante le numerose bandiere gialle comparse negli ultimi minuti, Quartararo ha trovato il giro giusto proprio quando serviva, conquistando la settima posizione. Un risultato importante soprattutto in ottica qualifiche, visto che gli permette di evitare il Q1 e presentarsi direttamente al Q2 di sabato.

Quartararo: “Abbiamo fatto quello che volevamo”

Al termine della Practice, Quartararo ha sottolineato come l’obiettivo principale della giornata fosse proprio quello di riuscire a mettere insieme un giro veloce. Un obiettivo centrato, anche se il francese è consapevole che il ritmo di gara potrebbe raccontare una storia diversa.

“L’obiettivo principale di oggi era fare un giro fantastico. Sappiamo che in gara le cose saranno diverse, ma abbiamo fatto quello che volevamo e oggi anche il passo era in realtà abbastanza buono. Il giro è stato fantastico: ho commesso alcuni errori, ma penso che siamo comunque riusciti a ottenere il massimo che potevamo fare oggi. Il nuovo asfalto ha più grip, quindi sicuramente questo ci ha aiutato. Voglio divertirmi a guidare e dare il massimo sulla moto, e questo sarà l’obiettivo per ora e per il resto dell’anno”.

Per Quartararo, dunque, un venerdì incoraggiante: la Yamaha è già direttamente in Q2 e il francese può guardare con fiducia alla giornata di sabato.