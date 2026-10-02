MotoGP | GP Giappone Day 1, Bagnaia: “Zero grip al posteriore”

Nonostante il nuovo asfalto di Motegi e condizioni teoricamente favorevoli, Pecco Bagnaia ha chiuso il Day 1 del GP del Giappone con più dubbi che certezze.

Il pilota della Ducati sta continuando a fare i conti con le difficoltà che hanno caratterizzato gran parte della sua stagione e anche il venerdì giapponese non ha rappresentato quella svolta che il pilota di Chivasso sperava di trovare.

Al termine della prima giornata di prove, Bagnaia ha descritto una situazione molto simile a quella vissuta nelle precedenti uscite, evidenziando soprattutto la mancanza di aderenza al posteriore della sua Desmosedici, un limite che influenza pesantemente il comportamento della moto in diverse fasi della guida.

Domani come spesso gli è accaduto i questa stagione sarà costretto a disputare la Q1, ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“È stata una giornata standard, simile a tutte quelle di quest’anno. Fatico con l’aderenza al posteriore, ho zero grip ed è difficile. Già in staccata è difficile rallentare la moto, dobbiamo lavorare per domani. Con il nuovo asfalto è tutto uguale, ho poco grip e non riesco a trovarlo. Penso che sarà più difficile rispetto all’Austria, visto che al Red Bull Ring era basso per tutti. Tutte le piste si adattano a quello che è il mio stile di guida, purtroppo non ho molta velocità al momento, infatti faccio molta fatica. Ho provato diversi assetti e non hanno funzionato nello stesso modo, per cui dovremo trovare un’altra strada. L’importante sarà fare del nostro meglio in qualifica. Rispetto allo scorso anno cambia tutto.”

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