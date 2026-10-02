MotoGP | GP Giappone Day 1, Martin: “Di passo non siamo lontani”

Jorge Martin chiude la prima giornata del GP del Giappone con indicazioni interessanti, anche se il turno pomeridiano ha evidenziato qualche margine di lavoro sul giro secco. Dopo aver brillato in FP1 con il secondo miglior tempo, lo spagnolo ha concluso la Practice in ottava posizione, abbastanza per garantirsi l’accesso diretto al Q2.

Il nuovo asfalto di Motegi sembra aver offerto a Martin un buon livello di feeling, soprattutto con la gomma media. È proprio da questo aspetto che il pilota può ripartire in vista del sabato, mentre resta da migliorare la prestazione con la mescola più morbida.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Al mattino siamo andati molto bene, poi nel pomeriggio ho faticato un po’ nel time attack, ma in generale penso che abbiamo fatto un buon venerdì. Con la gomma media mi sento molto a mio agio sulla moto, mentre con la soft devo capire come riuscire ad essere un po’ più veloce. Sicuramente dobbiamo fare uno step ulteriore perché gli altri piloti sono più performanti, ma di passo non mi sento tanto lontano. Stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare così”

L’obiettivo per domani sarà quindi trasformare il buon ritmo mostrato nella prima giornata in una prestazione più incisiva sul giro singolo. Intanto, grazie all’ottavo posto nella Practice, Martin ha già messo al sicuro la qualificazione diretta al Q2.

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