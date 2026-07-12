MotoGP | GP Germania Gara, Acosta: “Dobbiamo essere contenti”

Pedro Acosta lascia il Sachsenring con un solido quarto posto, uno dei migliori risultati stagionali per KTM, al termine di una gara gestita con intelligenza e senza commettere errori. Lo spagnolo ha puntato su una strategia diversa rispetto alla Sprint, scegliendo la gomma media al posteriore, una soluzione che gli ha permesso di avere maggiore fiducia sull’anteriore e di mantenere un buon ritmo nella prima parte di gara. Nel finale ha dovuto fare i conti con il calo degli pneumatici, senza però compromettere il risultato. Oltre all’aspetto tecnico, Acosta può sorridere anche per le sue condizioni fisiche, completamente recuperate dopo i problemi accusati ad Assen, un segnale incoraggiante in vista della seconda parte della stagione.

Dichiarazioni Pedro Acosta GP Germania

“La gomma media posteriore ha aiutato tanto, avevo meno rischi sul davanti. Dopo il 16esimo giro ho fatto fatica come ieri a tenere il passo di Ogura ma dobbiamo essere contenti anche per come mi sono sentito fisicamente. Ad Assen c’è stato il punto in cui non riuscivo nemmeno a frenare e ora è tutto ok. Alla fine abbiamo guidato con la stessa moto di ieri, la mia strategia era andare forte i primi 10 giri e poi gestire le gomme”

Foto: Michelin