MotoGP | GP Germania, Ogura: “Bella gara”

Ottima gara quella di Ai Ogura al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, undicesima tappa e giro di boa del Motomondiale 2026.

Il pilota giapponese dell’Aprilia ha infatti chiuso secondo alle spalle di Marc Marquez e con questo risultato si porta a -14 dal leader della classifica iridata, il compagno di marca Jorge Martin.

Il pilota del Trackhouse MotoGP Team ha corso una gara accorta e sul finale ha sferrato l’attacco decisivo per la seconda posizione al suo team-mate Raul Fernandez. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Ai Ogura Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Come ho detto giovedì, l’obiettivo era la Top 6, abbiamo ottenuto un risultato migliore, è stata una bella gara e sono felice. Ieri nella Sprint all’inizio ero forte nelle ultime due curve ma usavo il grip sul bordo della gomma più degli altri e oggi ho dovuto gestire quell’area. Nella seconda parte della gara ho trovato che l’aderenza era migliore. Significa tanto per me portare il Giappone ad alti livelli. Sono secondo nel campionato, cerchiamo di continuare a lavorare nel mio modo per ottenere posizioni migliori.”

La gara del GP di Germania MotoGP 2026 ha confermato la crescita esponenziale di Ai Ogura, ormai una delle sorprese più solide della stagione. Il secondo posto ottenuto al Sachsenring non è soltanto un risultato di prestigio, ma un segnale chiaro della sua maturità e della capacità di gestire una gara complessa su uno dei tracciati più tecnici del calendario.

Il Sachsenring, con le sue curve a sinistra e il ritmo serrato, è una pista che richiede sensibilità estrema sull’anteriore, gestione perfetta delle gomme e una moto equilibrata. Ogura ha interpretato la gara con lucidità, restando sempre nella scia dei migliori e sfruttando al massimo la competitività della Aprilia RS‑GP, una moto che su questo tracciato ha dimostrato di essere particolarmente efficace.

Il sorpasso decisivo su Raul Fernandez nella fase finale è stato il momento chiave della sua gara: un attacco pulito, calcolato e portato nel punto dove sapeva di avere qualcosa in più. Ogura non ha mai perso la calma, ha gestito il consumo della gomma e ha aspettato il momento giusto per colpire, dimostrando una maturità da veterano nonostante sia solo alla sua seconda stagione in MotoGP.

Il distacco di 14 punti da Jorge Martin racconta una classifica che si sta accorciando sempre di più. Ogura non è più una sorpresa: è un contendente reale per il titolo. La sua costanza, la capacità di adattarsi alle diverse condizioni e la solidità mostrata nelle ultime gare lo rendono uno dei piloti più completi del 2026.

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