MotoGP | GP Germania, Marquez: “Non so perché mi trovo lì in classifica!”

Che Marc Marquez avesse un rapporto particolare con il circuito del Sachsenring era cosa risaputa, ma che uscisse dal “Ring” con soli 18 punti di ritardo dalla vetta della classifica, erano in pochi a crederlo.

Il nove volte iridato ha letteralmente dominato il weekend, pole position, vittoria nella Sprint Race e vittoria nella gara domenicale.

Una supremazia totale, decima vittoria al Sachsenring, 76esimo successo in MotoGP, 102esimo in carriera. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Non so perché mi trovo lì in classifica! 5 gare fa eravamo a 103, giovedì ho detto che se volevo avere un’occasione per il Mondiale, dovevo fare un weekend perfetto qui. Oggi Alex (Marquez, suo fratello, ndr) si meritava di essere sul podio. Contento, con voglia di relax mentale ma devo lavorare sul braccio destro per fare uno step. Oggi nel Warm Up mi sono sentito bene ma in gara avevo un feeling diverso. Le Aprilia non le aspettavo, ma con la media sono arrivate, quando ho visto Ogura arrivare per fortuna avevo due secondi di vantaggio. Questo non è il mio circuito preferito questo ma è uno di quelli che mi viene bene. Non vedevo l’ora della pausa, mentalmente le prime cinque gare sono state un disastro perché non capivo cosa succedeva al mio braccio. Adesso è tutto chiaro e non vedo l’ora di sconnettere e lavorare sul punto debole. La nuova MotoGP ha 44 gare, succede di tutto, ci sono tante gare in fila, quello che è successo a Bez, Alex e me, capita perché prendi rischi e salti più gare.”

Il weekend del GP di Germania MotoGP 2026 ha consegnato una delle prestazioni più impressionanti dell’intera stagione. Marc Marquez, già considerato il “Re del Sachsenring”, ha trasformato la “sua” pista in un palcoscenico di dominio assoluto. Pole position, vittoria nella Sprint Race e vittoria nella gara lunga: un triplo sigillo che lo rilancia prepotentemente nella corsa al titolo, riducendo il distacco da Jorge Martin a soli 18 punti.

Il Sachsenring è un tracciato unico nel calendario MotoGP: corto, tortuoso, quasi completamente sinistrorso. È una pista che richiede sensibilità estrema sull’anteriore, gestione perfetta delle gomme e una capacità di mantenere un ritmo costante nelle curve in appoggio. Marquez, da sempre maestro in queste condizioni, ha sfruttato ogni centimetro del circuito per costruire un weekend perfetto, proprio come aveva dichiarato giovedì alla vigilia del GP.

La decima vittoria al Sachsenring e il 76esimo successo in MotoGP sono numeri che raccontano una carriera straordinaria, ma il contesto rende tutto ancora più significativo. Marquez arriva da un inizio di stagione complicato, segnato da problemi fisici e da un’altra operazione alla spalla destra. Le prime cinque gare, come lui stesso ha ammesso, sono state un “disastro mentale”, perché non riusciva a capire cosa non funzionasse nel braccio. Ritrovarsi oggi competitivo, costante e vincente è il segnale di una rinascita tecnica e psicologica.

Foto: Michelin

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