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MotoGP | GP Assen 2026: Live Conferenza Stampa

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi25 Giugno, 2026
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Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio d’Olanda! Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 16:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

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