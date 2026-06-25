MotoGP | GP Assen 2026: Live Conferenza Stampa
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi25 Giugno, 2026
Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio d’Olanda! Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 16:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.
DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP ASSEN DALLE 16
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