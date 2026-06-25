MotoGP | Bagnaia in Aprilia: “Una nuova sfida che ho voluto tanto” [VIDEO]

Pecco Bagnaia ha parlato dopo l’annuncio dell’addio alla Ducati e dell’ingaggio da parte dell’Aprilia per i prossimi quattro anni.

Il tre volte iridato lascerà la casa di Borgo Panigale a fine 2026 per approdare nel 2027 alla casa di Noale, dove troverà il compagno in VR46 Riders Academy Marco Bezzecchi.

Un contratto quello tra il pilota di Chivasso e l’Aprilia di ben quattro anni, dal 2027 al 2030, a testimoniare che entrambe le parti hanno voluto fortemente questa unione.

Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda, decima tappa della MotoGP 2026, pista da lui amata e che ha anche tatuata sul braccio.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Ingaggio Aprilia MotoGP

“Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Alla fine ho fatto il massimo e c’è ancora da fare, perché mancano tredici gare. Però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. Quattro anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta. Però, appunto, bisogna finire questa stagione, mancano tredici gare e, soprattutto, ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto. Diciamo che negli ultimi cinque Gran Premi siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati. E bisogna basarsi su ciò che è successo a Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po’, però son molto contento. Diciamo che dentro al box (Ducati) questa cosa si sa da veramente tanto tempo e quindi, onestamente, non cambia niente. Quello che cambia è che sono molto contento di quello che sarà.”

Un pensiero poi sull’Aprilia 850cc provata lunedì dal suo prossimo team-mate Marco Bezzecchi: “Mi son fatto raccontare il giusto, vedremo.”





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