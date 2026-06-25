MotoGP | Bezzecchi dopo la squalifica di Brno: “Contento di tornare in pista” [VIDEO]

Marco Bezzecchi è tornato a parlare dopo essere stato squalificato in Repubblica Ceca per comportamento antisportivo nei confronti di un Marshall.

Il pilota dell’Aprilia aveva spinto e dato uno schiaffo ad un Marshall dopo una caduta avvenuta nella Sprint Race di Brno. Una lezione per il #72 della casa veneta che parlando ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha così commentato.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Olanda Assen MotoGP 2026

“Sono sono contento di tornare in pista. Ovviamente, sapete tutto quello che è successo nei giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. E’ un’occasione in più per cercare di migliorarmi come persona. Però finalmente adesso si torna in pista”.

Parlando della 850cc equipaggiata con pneumatici Pirelli provata a Brno ha detto: “posso dire che è stato un bel test. Sono contento perché mi sono divertito molto: chiaramente è tutto un po’ all’inizio, quindi la moto è sicuramente bella, sicuramente divertente, però è ancora un po’ presto per dare dei commenti. Comunque è stata una bella giornata di moto dopo, come ho detto prima, un po’ di difficoltà durante il weekend. Ci voleva. Spero sia stato positivo anche per i miei ragazzi, per tutta l’Aprilia, perché abbiamo portato a casa un po’ di informazioni secondo me buone e importanti. Però adesso ci concentriamo su su questa stagione, almeno fino al prossimo test con con la 850.”

Infine un pensiero sul prossimo compagno di squadra, Pecco Bagnaia, che come lui fa parte della VR46 Riders Academy: “Sono contento ovviamente per tutta l’Aprilia, per tutta la nostra squadra, e ovviamente anche per Pecco. Secondo me sarà bello lavorare per davvero insieme, credo la nostra prima volta in MotoGP. Ma è bello anche oggi, perché comunque io e Jorge Martin abbiamo un bel rapporto: mi trovo bene e l’affinità della squadra è bella, quindi dobbiamo concentrarci su quest’anno e, ovviamente, essere contenti per l’anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest’anno.”





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