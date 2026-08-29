MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Martin: “Sono contento”

Jorge Martin ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon in quinta posizione, un risultato positivo considerando le difficoltà incontrate dall’Aprilia durante il weekend. Il pilota spagnolo resta al comando della classifica iridata con 245 punti e guarda già alla gara di domani, nella quale spera di poter ridurre ulteriormente il distacco dai migliori.

Dichiarazioni Jorge Martin, Sprint Race GP Aragon

“Sono contento, è un buon risultato considerando come sta andando il weekend. Penso che, come guida, questa pista per me non sia fantastica: devo lavorare di più e domani spero di riuscire a fare un altro step. Sto soffrendo con l’anteriore. Dopo un po’ di giri sento che perdo il davanti, non ho grip e sto facendo fatica. Dobbiamo capire come migliorare in quel punto. Nei primi giri ero vicino, ma quando cala il rendimento dell’anteriore devo semplicemente sopravvivere e portare la gara a casa. Da ieri mattina a oggi ho accorciato la distanza. Domani penso che, con la gomma media, la differenza possa essere ancora più piccola”.

Foto: Michelin