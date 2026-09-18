MotoGP | GP Austria Day 1, Martin: “Il braccio sarà un punto interrogativo fino a domenica”

Jorge Martin ha chiuso il venerdì del GP d’Austria con segnali incoraggianti, sia dal punto di vista della competitività sia per quanto riguarda le condizioni del braccio. Il pilota Aprilia ha disputato una giornata costante al Red Bull Ring, conquistando il terzo posto nella FP1 e il quinto nelle Prove. Un rendimento che gli ha permesso di ottenere l’accesso diretto al Q2, evitando così il passaggio dalla Q1 nelle qualifiche di sabato.

Jorge Martin: il braccio risponde bene

La principale incognita alla vigilia del weekend austriaco riguardava inevitabilmente le condizioni fisiche di Martin. Dopo i problemi accusati nelle gare precedenti, il pilota spagnolo ha fornito indicazioni positive al termine della prima giornata in pista. Il pilota Aprilia non prevede particolari limitazioni nella giornata di sabato e spera che la situazione possa rimanere sotto controllo anche in vista della gara.

“Il braccio sta meglio di quanto pensassi, mi sono trovato bene, ma ovviamente resterà un punto interrogativo fino a domenica. Per sabato credo che non mi limiterà e spero che non lo faccia nemmeno domenica”

Aprilia competitiva, ma c’è ancora da lavorare sul time-attack

Anche il feeling con la moto ha lasciato soddisfatto Martin, soprattutto considerando le difficoltà che tradizionalmente incontra nel corso del venerdì.

“Mi sono trovato bene anche con la moto, considerando che è venerdì, che di solito è una giornata complicata per me”, ha raccontato.

La prestazione sul passo ha rappresentato uno degli aspetti più positivi della giornata. Martin è riuscito infatti a mantenere una buona costanza, mentre qualche difficoltà in più è emersa nel momento di cercare il giro secco. La prestazione sul passo ha rappresentato uno degli aspetti più positivi della giornata. Martin è riuscito infatti a mantenere una buona costanza, mentre qualche difficoltà in più è emersa nel momento di cercare il giro secco.

“Sono riuscito a essere costante; è vero che sul time-attack ho fatto più fatica, ma abbiamo le idee chiare su dove migliorare”, ha concluso.

Il quinto posto nelle Prove consente quindi a Jorge Martin di guardare con fiducia alle qualifiche del GP d’Austria, con il passaggio diretto in Q2 già conquistato e una condizione fisica che, almeno dopo il venerdì, sembra offrire segnali incoraggianti. Il vero banco di prova arriverà però domenica, quando la gara metterà alla prova il braccio dello spagnolo sulla distanza completa.

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