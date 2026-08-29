MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Bagnaia: “Il DNA di questa moto non mi si addice, ma…”

Continua il momento difficile di Pecco Bagnaia che dopo il 13esimo posto del Day 1 e una qualifica da ottavo posto, non è andato oltre l’11esimo posto nella Sprint Race di Aragon.

Il tre volte iridato della Ducati continua ad avere problemi di grip alla sua Desmosedici GP 26 e nonostante i miglioramenti avuti rispetto alla giornata di venerdì, è ancora lontano dai primi.

Intervistato da Sky Sport MotoGP ha ammesso il DNA della Desmosedici non gli si addice, aggiungendo però che non mollerà, perchè la voglia di fare bene è intatta.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Giornata migliore rispetto a ieri in termini di feeling. Oggi pomeriggio ho faticato con la trazione in uscita delle curve, ci stiamo lavorando perché il miglioramento di stamattina è stato chiaro. Domani mattina magari andremo nella direzione opposta. In gara a parte la fine, non ho mai avuto feeling. Io vengo qua per andare forte, mi interessa dove sarò il prossimo anno, ma guardo il presente e do tutto per fare il massimo ma negli ultimi anni le occasioni per fare bene sono state poche. Il DNA di questa moto non mi si addice ma non mollerò mai, ci saranno delle volte dove sarò più avanti e altre dove farò più fatica. Non mi si addice tirare i remi in barca. Il lavoro nel box è quello di un team affiatato, quando un pilota non va tanto forte si può pensare la qualunque ma il supporto che ricevo è tanto. Quando vai forte la direzione è chiara, se sei in difficoltà la direzione non è così chiara ma stiamo tutti lavorando.”

Il weekend di Aragon ha messo nuovamente in evidenza le difficoltà che Bagnaia sta affrontando con la Desmosedici GP 26, una moto che, pur essendo competitiva nelle mani di altri piloti Ducati, sembra non rispondere alle sue esigenze di guida. Il problema principale rimane il grip, soprattutto in uscita di curva, dove Pecco non riesce a sfruttare la potenza della moto come vorrebbe. La Sprint ha confermato una tendenza già vista: piccoli miglioramenti, ma ancora lontani dal livello necessario per lottare con i migliori.

Il suo commento sul DNA della moto è significativo. Bagnaia non è un pilota che cerca scuse, ma riconosce che la filosofia tecnica della GP 26 non si sposa perfettamente con il suo stile, più pulito e basato sulla precisione che sulla guida “di traverso”. È un limite che sta cercando di superare con il lavoro nel box, ma la strada è lunga e richiede pazienza, soprattutto in un campionato dove ogni dettaglio fa la differenza.

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