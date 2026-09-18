MotoGP | GP Austria Day 1, Di Giannantonio: “Sono contento””

Fabio Di Giannantonio chiude il venerdì del GP d’Austria con una prestazione in crescendo e centra per la prima volta l’accesso diretto al Q2 sul circuito di Spielberg.

Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team aveva iniziato la giornata con cautela, chiudendo le FP1 al dodicesimo posto. Nelle Prove, però, Di Giannantonio è riuscito a migliorare sia sul giro secco sia sul passo, risalendo progressivamente la classifica.

Il pilota romano ha conquistato la sesta posizione nelle decisive prove del pomeriggio, risultato che gli vale l’accesso diretto al Q2 di sabato.

Di Giannantonio: “La giornata migliore di sempre per me in Austria”

Il risultato ha un valore particolare per Di Giannantonio, che non era mai riuscito a conquistare la Q2 diretta a Spielberg.

“Sono davvero contento: oggi è la giornata migliore di sempre per me qui in Austria perché non avevo mai conquistato la Q2 diretta a Spielberg. Questo venerdì era molto importante fare un bel lavoro e così è stato. La squadra ha fatto un lavoro incredibile, la moto sta andando bene e mi sono sentito molto a mio agio”.

VR46 guarda alla qualifica: “Dobbiamo capire cosa ci manca”

Il sesto posto nella Practice rappresenta una buona base di partenza in vista del sabato, ma Di Giannantonio mantiene un approccio prudente. L’obiettivo sarà infatti capire dove poter compiere un ulteriore passo avanti per avvicinarsi alle posizioni di vertice.

“Per domani, dobbiamo capire cosa ci manca ancora per essere lì davanti”, ha spiegato.

Il pilota VR46 sottolinea inoltre l’importanza di concentrarsi sul proprio lavoro, soprattutto su un tracciato che può mettere in difficoltà il pacchetto della squadra.

“Ci stiamo concentrando molto su noi stessi perché questa è una pista tosta per noi, proveremo a trarre il massimo dal nostro pacchetto per fare del nostro meglio”, ha concluso.

Il sesto posto di Di Giannantonio nella Practice del GP d’Austria gli garantisce dunque un’importante posizione di partenza per il sabato: per la prima volta a Spielberg sarà direttamente in Q2, con la possibilità di giocarsi le posizioni di vertice già dalle qualifiche.