MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Aldeguer: “Domani proveremo a recuperare”

Fermin Aldeguer ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon in sesta posizione, al termine di una gara positiva dopo una qualifica che lo aveva costretto a scattare dall’undicesima casella.

Il pilota del team Gresini ha spiegato che il risultato della mattinata ha condizionato la Sprint, ma il buon ritmo mostrato con la gomma media gli ha permesso di recuperare diverse posizioni.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, Sprint Race GP Aragòn