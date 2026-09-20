MotoGP | GP Austria Gara, Di Giannantonio: “Momento faticoso ma c’è il potenziale”

È stata una domenica complicata per Fabio Di Giannantonio al Gran Premio d’Austria. Il pilota del VR46 Racing Team ha dovuto fare i conti con una Ducati non ancora nella direzione desiderata, soprattutto per quanto riguarda il grip al posteriore. Un problema che si è fatto sentire soprattutto nella seconda parte della gara, quando la gestione della gomma è diventata sempre più difficile. Il lavoro svolto nel corso della mattinata aveva permesso di migliorare il feeling, ma il team è arrivato alla gara con un ritardo nella definizione del set-up. Un aspetto che, secondo Di Giannantonio, nono al traguardo, ha pesato sul rendimento complessivo.

“Abbiamo faticato soprattutto ieri con il grip al posteriore e stamattina abbiamo fatto una modifica che mi ha migliorato il feeling, però ancora non era proprio nella direzione giusta. Abbiamo fatto un altro piccolo step per la gara ed è migliorato, però eravamo in ritardo sul programma per mettere a posto la moto. I primi giri ero abbastanza competitivo, poi purtroppo da metà gara in poi ho fatto fatica e negli ultimi 6-7 giri era veramente un remare con la gomma dietro”

Non è la prima volta nelle ultime gare che Di Giannantonio evidenzia alcune difficoltà nel lavoro di messa a punto durante il weekend. Il pilota aveva già parlato di una situazione simile a Misano e anche in Austria ha sottolineato come si siano accumulati diversi appuntamenti al di sotto delle aspettative.

“L’ho detto anche a Misano, abbiamo inanellato purtroppo troppi weekend in questo momento dove abbiamo fatto degli errori nel programma, nella messa a punto della moto durante il weekend. E ovviamente ci sono state anche cose: per 2-3 gare abbiamo avuto una moto sola perché l’altra non andava bene, abbiamo avuto purtroppo problemi ai freni domenica a Misano quando sabato eravamo molto forti”.

Il momento, dunque, non è semplice, ma Di Giannantonio continua a vedere margini importanti per tornare ai livelli mostrati nella prima parte della stagione. Il pilota romano resta convinto del potenziale a disposizione e guarda già al prossimo appuntamento del calendario.

“Stiamo faticando un po’, è un periodo un po’ più faticoso proprio. Però il potenziale c’è, quando mi sento bene secondo me vado molto bene, sono molto veloce. È un peccato che si siano incastrati questi 3-4 weekend di fila che non ci volevano, dove stiamo facendo peggio rispetto all’inizio. Però dai, positivi: dal Giappone cerchiamo di raddrizzarla”.

Foto: Michelin

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