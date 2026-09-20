CIV | Gp Misano Race 2: Delbianco vince la Superbike e ipoteca il titolo. Doppietta di Antonelli, ma Dalla Porta resta leader. Filippo Bianchi è tricolore

La prima volta del CIV al Cremona Circuit si conferma spettacolare e decisiva ai fini del campionato. Dopo il bel successo di Luca Bernardi (Titano Cecchini Racing), in Gara 2 ha trionfato Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha), che con questo successo allunga in classifica e ipoteca il titolo che verrà assegnato a Vallelunga nell’ultimo round di fine ottobre. Secondo posto per Gabriele Giannini (Scuderia Improve), grande mattatore di questa stagione con cinque podi in cinque weekend. Terzo Bernardi, che si candida miglior attore non protagonista del 2026, con un altro apprezzabile risultato. Sfiora il podio con il quarto posto Nicholas Spinelli (Barni Racing Team), che precede nell’ordine Mattia Volpi (Pistard), Filippo Rovelli (Pistard) e l’ottimo Luca Ottaviani (Extreme Racing Service). In ottava posizione troviamo Davide Stirpe (Barni Racing Team), mentre è da sottolineare il nono posto di Manuel Margarito (DMR-Yamaha). Chiude la top ten Luca Vitali (Vitali Racing team). Tanti i ritiri illustri come quello di Michele Pirro (Garage51) o Samuele Cavalieri (Broncos racing team), sempre tra i papabili per un posto sul podio e i meno fortunati Simone Saltarelli (Broncos racing team), Randy Krummenacher (G.A.S. Racing Team) e Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team).

Doppietta per Niccolò Antonelli in Supersport che si aggiudica anche Gara 2 e tiene aperti i giochi, nonostante il doppio secondo posto di Lorenzo Dalla Porta. Il leader di campionato resta in vetta con un consistente vantaggio, che può gestire nell’impegno finale di Vallelunga, dove gli basterà totalizzare otto punti per aggiudicarsi il tricolore. Terzo lo spagnolo Marco Tapia Horcas, al debutto come compagno di Antonelli. Quarto Kevin Zannoni e quinto l’olandese Glenn Van Straalen in sella alla Kawasaki.

Vittoria di Davide Alessandro Aguilar in Sportbike che batte tutti a sorpresa, mentre firma il doppio secondo posto Oscar Nunez Roldan. Sul podio anche Emiliano Ercolani che in questo weekend non sale oltre il terzo gradino. Grazie al trionfo in Gara 1 e nella sprint di domenica mattina, Filippo Bianchi si laurea campione della categoria con una giornata di anticipo.

Ancora tutto da decidere in Moto4 dove Edoardo Savino fa l’en plein vincendo anche Gara2 e ora insidia la prima posizione di Luca Rizzi, quinto al traguardo. Secondo Stefano Salvetti e terzo Lorenzo Fino. Sono questi i quattro piloti che si giocheranno il titolo nel round finale, dove tutto può ancora succedere.