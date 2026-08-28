MotoGP | GP Aragon Day 1, Di Giannantonio: “Non escludo le Aprilia tra i favoriti”

Il venerdì di Aragon di Fabio Di Giannantonio non era iniziato nel migliore dei modi. Pronti-via nelle FP1 il pilota del VR46 Racing Team era scivolato alla curva 3, ma nel turno pomeridiano tornando all’assetto di Silverstone è tornato competitivo, chiudendo quarto.

Il pilota romano ha definito “tosta” la giornata e dopo le pre-qualifiche si è sbilanciato parlando ai microfoni di Sky Sport, non escludendo le Aprilia dei favoriti per qualifica e gare.

“Diggia” si aspetta competitivi oltre ai fratelli Marquez anche il leader della classifica iridata Jorge Martin e come detto le Aprilia.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“E’ stata una giornata più tosta del previsto, stamattina il feeling non era buono e sono anche caduto. Con l’altra moto ci ho messo più tempo a trovare il feeling, alla fine siamo ritornati sul mio pacchetto di Silverstone ed il feeling è tornato immediatamente, la velocità c’era e stiamo capendo qualcosa in più per il futuro. Bez ha fatto una super giornata, Martin sarà lì e mi aspetto i due fratelli Marquez. Non escludo le Aprilia tra i favoriti.”

Il Day 1 di Aragon ha mostrato un Di Giannantonio capace di reagire con lucidità e metodo a un avvio complicato. La caduta nelle FP1 avrebbe potuto compromettere l’intera giornata, soprattutto perché arrivava in un momento in cui il romano sta lavorando per consolidare la propria continuità nei weekend MotoGP. Invece, il rientro sull’assetto di Silverstone ha rappresentato la chiave per ritrovare immediatamente fiducia, confermando quanto quel pacchetto tecnico sia ormai una base solida per il suo stile di guida.

Il quarto posto nelle pre‑qualifiche non è soltanto un risultato incoraggiante, ma anche la dimostrazione che il “Diggia” ha saputo leggere bene l’evoluzione della pista, adattandosi rapidamente alle condizioni del pomeriggio.

Le Aprilia, che già nelle pre‑qualifiche hanno mostrato un potenziale notevole, rappresentano una minaccia concreta sia sul giro secco che sul passo gara. Allo stesso tempo, la presenza costante dei fratelli Marquez e di Jorge Martin conferma che la lotta per la pole e per la vittoria sarà serrata e ricca di variabili.

Dal punto di vista tecnico, il ritorno al pacchetto di Silverstone indica una direzione chiara: Di Giannantonio ha bisogno di una moto che gli trasmetta fiducia immediata sull’anteriore, soprattutto nelle fasi di inserimento curva. Il fatto che il feeling sia tornato subito è un segnale positivo anche in ottica gara, perché permette al team di lavorare sul passo senza dover rivoluzionare nuovamente l’assetto.

Foto: Michelin

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