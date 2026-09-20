MotoGP | GP Austria Gara, Bastianini: “Mi aspettavo qualcosa in più”

Enea Bastianini chiude il Gran Premio d’Austria all’undicesimo posto, al termine di una gara nella quale è riuscito a recuperare ben sei posizioni rispetto alla partenza. Il pilota KTM Tech3, scattato dalla diciassettesima casella, ha subito guadagnato terreno nelle prime fasi, passando al dodicesimo posto già al termine del primo giro. L’obiettivo era quello di entrare nella Top 10 e Bastianini ha provato a giocarsi le proprie carte nella lotta per il nono posto, trovandosi a battagliare con Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Raul Fernandez.

La rimonta, però, si è fermata a un passo dalla Top 10. La difficoltà principale è stata la mancanza di fiducia sull’anteriore, che non gli ha permesso di esprimere il consueto ritmo nella seconda parte della gara. Alla bandiera a scacchi, Bastianini ha chiuso undicesimo, a meno di due decimi dall’ultimo posto nella Top 10.

Dichiarazioni Enea Bastianini, GP Austria

“È stato più o meno come ieri. Sono un po’ sorpreso perché questa mattina il mio feeling era migliore rispetto alla gara. Guardando i dati, con la gomma anteriore morbida eravamo a nostro agio, mentre con la media abbiamo sofferto. È la prima volta che abbiamo lavorato davvero bene con la morbida, perché normalmente sulla nostra moto non funziona così bene. Qui invece per noi era buona. Purtroppo era impossibile utilizzarla in gara perché, quando sei nella scia, inizia a muoversi e diventa molto critica. Mi aspettavo qualcosa in più dalla gara, ma questa volta non è andata così per noi. Però è successo a Pedro, che ha fatto una gara incredibile. Voglio fargli i complimenti”.