MotoGP | GP Aragon, Marc Marquez domina e torna in corsa per il titolo: gli highlights [VIDEO]

Marc Marquez completa un fine settimana perfetto al MotorLand Aragon e conquista la vittoria nel Gran Premio di casa. Il pilota Ducati, dopo essersi imposto anche nella Sprint del sabato, precede al traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, firmando una doppietta fondamentale anche in ottica mondiale.

La gara non è però iniziata nel migliore dei modi per lo spagnolo, che ha dovuto recuperare terreno nelle prime fasi prima di portarsi al comando per l’errore di non aver disattivato l’abbassatore posteriore. Marc Marquez ha superato Bezzecchi nel corso del sesto giro, prendendo poi progressivamente il largo e controllando il ritorno di Acosta, autore di una prestazione molto solida con la KTM.

Terzo gradino del podio per Marco Bezzecchi, partito dalla pole position e protagonista nella prima parte della corsa. Ai piedi del podio Alex Marquez, mentre il leader del mondiale Jorge Martin ha chiuso in quinta posizione.

Sesto Fermin Aldeguer, autore di una solida prestazione con la Ducati Gresini. Settimo Fabio Di Giannantonio, davanti a Enea Bastianini, mentre Diogo Moreira conquista il nono posto. Completa la top 10 Brad Binder con la KTM.

Con il successo di Aragon, Marc Marquez porta a casa il bottino pieno del weekend e si rilancia definitivamente nella corsa al titolo. La classifica vede ora Jorge Martin al comando, con Marquez a soli 19 punti di distanza.



