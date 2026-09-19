MotoGP | GP Austria, Martin vince la Sprint dopo la caduta di Acosta: [VIDEO HIGHLIGHTS]

Jorge Martin conquista la Sprint Race del Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il pilota Aprilia, scattato dalla pole position, è stato costretto a una grande rimonta dopo essere scivolato fino alla settima posizione nel corso del primo giro.

A prendere il comando della gara è stato Pedro Acosta, autore di un ritmo straordinario con la KTM. Il pilota spagnolo ha rapidamente costruito un margine sugli inseguitori, mentre Martin ha iniziato la sua rimonta, recuperando posizioni giro dopo giro fino a portarsi alle spalle del leader.

La svolta è arrivata a tre giri dalla bandiera a scacchi: Acosta, in testa con un vantaggio consistente, è scivolato alla chicane del Red Bull Ring, consegnando di fatto la vittoria a Martin. Il pilota Aprilia ha così conquistato il successo davanti a Marc Marquez e al compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Per Martin è una vittoria particolarmente importante anche in ottica iridata: il successo gli permette di tornare al comando del Campionato con tre punti di vantaggio proprio su Marc Marquez.

Ai Ogura, al rientro dopo l’infortunio, ha chiuso in quarta posizione davanti ad Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Settimo Johann Zarco, ottavo Fermin Aldeguer e nono Brad Binder. Decimo Fabio Di Giannantonio.

Rivivi tutti i momenti più importanti della Sprint Race del GP d’Austria negli highlights.



